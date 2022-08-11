台海軍演｜美撤銷對華關稅計劃有變？　消息人士：台海改變了一切

美國拜登（Joe Biden）政府正在考慮取消對華關稅，以應對目前的高通脹危機。惟英媒8月10日引述消息人士稱，中國大陸解放軍連日在台灣周邊進行軍事演習，令拜登政府官員重新考慮是否撤銷部分中國貨關稅。



拜登團隊數月以來，一直在努力尋找各種方法來減輕前特朗普 (Donald Trump) 政府任期內對中國進口商品徵收關稅的成本，以及遏制急升的通脹率，包括考慮取消部分關稅。

但因應美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台引發中國不滿，解放軍連日在台灣附近進行軍演，令到美國政府官員重新考慮上述選項。英媒引述一名熟悉有關進程的消息人士說，「我認為台海局勢已經改變了一切。」消息人士更指，美方已擱置有關研究。

白宮發言人指出，拜登迄今仍未就關稅問題作出決定，所有選項都放在桌面上。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）接受彭博電視訪問時，被問及為什麼要花這麼長時間做出決定，她回應指：「佩洛西訪問台灣後，情況特別複雜。所以總統正在權衡他的選擇。他非常謹慎。他想確保我們不做任何會傷害美國勞工和美國工人的事情。」

多項因素亦令華府的審視選項變得複雜。報道引述兩名消息人士稱，在美國官員考慮取消部分關稅之時，他們尋求北京有互惠措施，但遭到拒絕，加上中方至今未能兌現履行與美國第一階段貿易協議的承諾，現階段不會急於做出決定。