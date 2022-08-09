台海軍演｜美經濟學者：倘若開戰中美經濟損失慘重　台灣完蛋

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日訪問台灣，引起中國大陸強烈不滿。中國宣布在台灣周邊舉行實彈演習，武統台灣、兩岸開戰的聲音甚囂塵上，而因美國宣稱會協防台灣的關係，中美捲入戰爭成為今天最不穩的情勢。



儘管外界普遍對中美開戰持否定態度，但俄羅斯入侵烏克蘭讓人不得不憂慮台海戰爭的發生。而俄烏的戰爭對全球經濟、浪食及能態源市場造成了衝擊，台海戰爭、甚至中美戰爭對全球將會是災難性的。

圖為8月7日，在北京有人正看着張貼的新聞，報道着解放軍軍演封鎖台灣。（AP）

美國經濟學者紐曼（Rick Newman）在Yahoo的財經文章上，以經濟角度說明了中美為台灣開戰帶來的衝擊。在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國與俄羅斯的貿易額為每年360億美元；與烏克蘭的貿易額為每年40億美元，戰爭開打後這些貿易都幾乎中斷。

美國與中國大陸的貿易額為每年6560億美元，其中包括美國每個家庭的消費品進口及在美國組裝的許多商品零部件；美國與台灣的貿易額為1140億美元，其中包括世上最先進的半導體。美國與中國大陸及台灣的貿易是美國與俄羅斯和烏克蘭貿易加起來超過10倍，而且涉及的產品對美國經濟更為重要。中國、台灣和世界上大多數發達經濟體間也存在相互依存的關係。

因此若發生戰爭，這對中美兩國，以致全球都是災難性的，全球陷入蕭條幾乎是必然。

中國GDP將下瀉25%

蘭德公司（Rand）研究指出，中美爆發戰爭將對美國23萬億的經濟造成5%的巨額損失，成為美國自1930年代大蕭條以來的最大衰退；而對17萬億中國來說的傷害更大，其國內生產總值GDP將大跌25%。這是由於中國遭受美國及歐洲等盟友國家的制裁、中國與國際體系脫鉤、關鍵設施遭受攻擊等等。

圖為8月3日，台北一個映着歡迎佩洛西訪台的海報。（AP）

不過最大的輸家將無容置疑是台灣，台灣雖然經濟總值才6700億美元，開戰將會受到毀滅性的打擊。一如烏克蘭的今天相同，烏克蘭今年的生產總值預料會下滑45%，經濟近乎陷入停頓。

在台灣半導體產業非常重要，為不讓中國大陸到手這些工廠，台灣及美國可能會率先自行炸毀這些設施。斯坦福大學學者赫爾伯特林（Herbert Lin）表示這推斷十分合理：「他們會寧願台灣半導體產業化為灰燼，也不能落入中國大陸手中。」