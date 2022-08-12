日本新內閣與統一教「關係匪淺」？日媒：7閣員承認有關連

日本首相岸田文雄8月10日宣布改組內閣，惟不止一家日媒稱，新內閣及高官當中仍有不少人與世界和平統一家庭聯合會（舊稱：統一教）有關聯。



《每日新聞》稱外相林芳正、經濟安保大臣高市早苗、地方創生大臣岡田直樹、環境大臣西村明宏、厚生大臣加藤勝信、總務大臣寺田稔及經濟再生大臣山際大志郎，所有人都已向岸田報告和統一教的來往。

以下是有關詳情：

寺田稔2018年10月曾向一個附屬統一教的團體支付2萬日圓，以出席它舉行的活動。但他當時未知它們的關係。寺田自稱最後因行程關係沒出席活動，亦從沒從那個團體獲得捐款，或是競選支援。

西村明宏曾出席一個涉及統一教的活動，但稱當時不知道，他當時以為它是一個「保守派論壇。

岡田直樹及內閣官房長官松野博一都坦承，他們在地方工作的秘書曾出席一個團體的活動，而它與統一教有關。

加藤勝信承認曾向一些組織支付會員費，而它們附屬統一教。

外相林芳正就2012年接受《世界日報》（Sekai Nippo）訪問道歉，它是已知與統一教有密切關係的媒體。他說沒接受統一教的捐款以及競選支援。

高市早苗稱有關她的報道2001年出現在一本雜誌，而出版商是附屬於統一教。

日本內閣改組：圖為獲委任為經濟安保大臣的高市早苗2022年8月10日在任命儀式舉行前抵達位於東京的首相官邸。（AP）

此外，共同網12日稱，是次換閣也涉及54名副大臣及政務官，當中19人因曾向教會出售政黨籌款票券以及出席會議等形式，而與「統一教」存在關聯。

當中包括文部科學副大臣井出庸生、農林水產副大臣野中厚、經濟產業副大臣中谷真一、外務副大臣山田賢司、法務政務官高見康裕、外務政務官高木啟、外務政務官吉川有美。

共同社在報道中評價稱，這個情況再次暴露「統一教」與日本自民黨根深柢固的關係。

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良遇刺身亡。槍手山上徹也供稱其母為為向「統一教」作巨額捐款導致全家受苦。他稱在無法接近教派領袖的情況下，轉而計劃殺死山上認為與教派有關的安倍晉三。

此案令政黨與教派的關係、以及它們對政黨的影響力引起外界注意。這也成為岸田文雄決定換閣的原因之一。

圖為2022年8月10日，日本首相岸田文雄（第一排中）率領新一批內閣成員在首相官邸合照。（AP）

與教派牽扯 衝突內閣民望

共同社鑑於內閣改組和自民黨高層人事調整實施的日本全國緊急電話輿論調查結果顯示，岸田內閣的支持率並無明顯提升。較上次調查僅增3.1個百分點。

共同網稱背後原因是統一教與自民黨國會議員存在交集，由此可看出國民對此事看法嚴厲。

岸田10日換閣，與教會有關聯的安倍晉三胞弟岸信夫不再擔任防衛相，以及替換7名閣僚。共同網稱，然而，當天就爆出多名閣僚與教會有交集。

共同網稱岸田已下令，要求新舊閣員檢查和重新考慮與教會的關係。

民意調查結果顯示，當受訪者被問及政治家是否應該與原「統一教會」及其相關團體斷絕關係，支持自民黨的受訪者中有85.2%認為「應斷絕關係」。