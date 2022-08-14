特朗普若因違《間諜法》被定罪　最高可判10年監禁

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）位於佛羅里達州的海湖莊園週初被聯邦調查局（FBI）搜查一事，新解密的法律文件顯示，特朗普因涉嫌違反《間諜法》等3項刑事罪名受到美國司法部的調查，如被定罪，最高可能獲判10年監禁。



佛羅里達州法院8月12日公開的搜查令顯示，特朗普被指涉嫌違反《間諜法》（Espionage Act）、妨礙司法公正、對政府記錄進行非法處理3項罪名。

《間諜法》列明，未經授權保留可能危害美國或有助於敵方的國家安全資訊是違法；搜索令上列出的另外2條法例分別是破壞或隱匿文件以妨礙政府調查是犯罪，以及更廣泛禁止非法移交政府的文件。違反上述法律且罪成將面臨嚴厲懲罰，《間諜法》是最高10年有期徒刑，妨礙司法公正為最高20年的有期徒刑。

文件記錄顯示，FBI人員帶走大約20箱物品及11份被列為機密的文件，部分更屬於最高機密，但沒透露細節。當局提到，他們亦帶走一批與法國總統有關的照片和資料等。

法律專家表示，如果特朗普確實因違反上述法律而被定罪，他不太可能再次被禁止競選總統，因為憲法將優先於法規。

美國也有多家媒體引述法律界人士稱，美國憲法僅規定總統須持有美國公民身份、至少35歲以及至少在美國居住14年。換句話說，即使他根據《美國法典》第2071條被定罪，但從合憲角度，也不意味着他就喪失再次參加大選的機會。海湖莊園被搜更可能會促使特朗普加快宣布參選。