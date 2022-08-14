撒旦詩篇｜魯西迪傳已脫離呼吸機　恢復說話能力

撰文：洪怡霖
出版：更新：

《撒旦詩篇》（The Satanic Verses，又譯魔鬼詩篇）作者魯西迪（Salman Rushdie）在美國紐約遭遇襲擊後，8月13日已取下呼吸機並可以說話。

75歲的魯西迪（Salman Rushdie）12日在紐約遭一名男子襲擊重傷，需靠儀器吊命。其經理人懷利（Andrew Wylie）其後向美聯社證實魯西迪已脫離呼吸機且能說話的消息，但未有提供更多細節。

多國領袖譴責

美國總統拜登（Joe Biden）13日發聲明表示自己與夫人吉爾（Jill Biden）感到震驚與難過。

拜登稱，魯西迪以其對人性的洞察力、無與倫比的故事感，拒絕被恐嚇或沉默，代表基本且普遍普世的理想、真理、勇氣與韌性，無所畏懼地分享想法的能力，這是自由開放社會的基石。他重申對這些深刻美國價值的承諾，聲援魯西迪與所有支持言論自由的人。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）形容事件是懦弱行為以及對言論自由的攻擊。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也強烈譴責事件，稱：「國際拒絕這類侵犯基本權利和自由的犯罪行為，而這是邁向更好、更和平世界的唯一道路」。

撒旦詩篇｜襲擊魯西迪疑犯被控企圖謀殺　庭上否認控罪撒旦詩篇｜魯西迪遇襲重傷靠儀器吊命　被狂插10-15次　1眼恐失明30年過去追殺令仍在　《撒旦詩篇》作者魯西迪何以備受爭議Salman Rushdie｜《撒旦詩篇》作者魯西迪在紐約遇襲　需插喉維生
美國
拜登
紐約
伊斯蘭
伊斯蘭教
伊朗
你可能感興趣