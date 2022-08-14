撒旦詩篇｜魯西迪傳已脫離呼吸機　恢復說話能力

《撒旦詩篇》（The Satanic Verses，又譯魔鬼詩篇）作者魯西迪（Salman Rushdie）在美國紐約遭遇襲擊後，8月13日已取下呼吸機並可以說話。



75歲的魯西迪（Salman Rushdie）12日在紐約遭一名男子襲擊後重傷，需靠儀器吊命。其經理人懷利（Andrew Wylie）其後向美聯社證實魯西迪已脫離呼吸機且能說話的消息，但未有提供更多細節。

多國領袖譴責

美國總統拜登（Joe Biden）13日發聲明表示自己與夫人吉爾（Jill Biden）感到震驚與難過。

拜登稱，魯西迪以其對人性的洞察力、無與倫比的故事感，拒絕被恐嚇或沉默，代表基本且普遍普世的理想、真理、勇氣與韌性，無所畏懼地分享想法的能力，這是自由開放社會的基石。他重申對這些深刻美國價值的承諾，聲援魯西迪與所有支持言論自由的人。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）形容事件是懦弱行為以及對言論自由的攻擊。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也強烈譴責事件，稱：「國際拒絕這類侵犯基本權利和自由的犯罪行為，而這是邁向更好、更和平世界的唯一道路」。