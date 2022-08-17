Oracle開始審閱TikTok演算法引擎　確保不受中國「操控」

美國Axios報道，指甲骨文（Oracle）正開始審閱TikTok的內容演算法，以確保合符預期並不會受到中國大陸當局的「操控」。



Axios報道，指Oracle正開始審閱TikTok的演算法及內容審核引擎。TikTok在6月宣布正把其在美國的流量轉移到Oracle的伺服器，所有美國用戶的流量將流向Oracle的伺服器上，暫時未知TikTok會何時完成所有工作。

發言人向Axios表示，審核工作是要讓Oracle確認TikTok的內容演算法，合符預期並不會受到中國大陸當局的操控，TikTok亦確認了相關的消息。

TikTok 的審核內容一直存在爭議，2019 年《華盛頓郵報》報導稱TikTok的美國員工會被要求限制其平台上某些內容。其他媒體亦報道，指從TikTok洩漏的文件中，要求版主審查提及天安門廣場、西藏獨立或法輪功等內容的影片。TikTok後被指用戶會遭中國政府監控，一度被要求逐出美國市場。

但因TikTok在美國大受歡迎，母公司字節跳動決定與美國Oracle合作，把美國的用戶數據全部搬到美國的伺服器，並把相關業務分開。