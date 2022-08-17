俄烏宣傳戰中場回顧：「反侵略」與「反納粹」成色幾何？

俄烏戰爭爆發以來，幾場宣傳戰令人印象深刻。

首先，是戰事爆發之初，由俄方發動的「澤連斯基（Volodymyr Zelensky）逃亡」之說。此一說法的散布者包括俄羅斯官方媒體、政治人物，並一度在各語言的社交媒體上廣傳，營造出「澤連斯基已逃離基輔」的投降氛圍，意在挫敗烏軍的抵抗意志。然伴隨澤連斯基持續在基輔街頭直播，西方政治人物也屢屢前往基輔與澤連斯基舉行會晤，此一敘事喪失可信度，最終敗下陣來。

無獨有偶，烏克蘭也在戰事進行間，宣傳了「基輔幽靈」的浮誇戰果。此一敘事原本只是社交媒體上的消息拼湊，表示有名綽號「基輔幽靈」的烏克蘭飛行員，在開戰後30個小時內擊落了6架俄羅斯戰機。然而相關視頻其實剪輯自遊戲畫面，飛行員照片更是網路上常見的張冠李戴，故烏克蘭國防部與政治人物在分享相關訊息後，面臨了普遍的質疑。隨後烏克蘭空軍於4月承認「基輔幽靈」並不存在，烏克蘭政府顧問更在6月呼籲，「應避免使用虛假訊息」進行宣傳。

除此之外，有多場宣傳博弈至今勝負未明。例如在3月引發全球譁然的布查慘案，烏克蘭指責俄軍屠殺平民，俄方則反駁稱慘案是烏方製造，兩種說法至今皆有一定群眾支持；在網路上瘋傳的「烏克蘭祖母舉紅旗迎接俄軍」亦然，俄方表示這象徵烏克蘭普通民眾依舊懷念蘇聯，且希望與「俄羅斯兄弟」團聚，烏方則表示該名婦人將烏軍誤認為俄軍，並擔心村莊被摧毀，故希望能用「紅旗」安撫侵略者。

如今俄烏戰事仍在持續，宣傳的戰線則大抵定型，盤點雙方在開戰後的各式過招，兩大陣營的戰術清晰可見。

2022年4月4日，俄軍從布查撤走後，一輛俄軍的坦克殘骸流落在布查的街上。（Getty Images）

烏克蘭與西方：反侵略與全球傳媒在手

在烏克蘭一側，其雖是實體戰場上的被侵略方，卻享有北約與幾乎全西方的宣傳資源，並通過對俄方敘事的拆解、對烏克蘭戰果的褒舉、對烈士悲情的烘托，構建出「反侵略」的輿論戰線。

然而，在「反侵略」的道德光環下，同樣不乏大行其道的虛假宣傳，「基輔幽靈」便是褒舉烏克蘭戰果的極端案例；無獨有偶，在烘托烈士悲情上，烏方亦有以假訊息大肆宣傳的極端之舉，「蛇島13烈士」、「烏克蘭父親告別女兒」即是案例。

其中，「蛇島13烈士」發生在2月24日開戰第一天，烏克蘭官方稱駐守蛇島的13名邊防士兵拒絕投降、壯烈殉國，受到全球傳媒爭相報道。然到了2月26日，《今日俄羅斯》（RT）等俄媒釋出採訪視頻，外界這才知道，原來駐守在蛇島的士兵高達82人，且其並未陣亡殉國，而是遭到俄軍俘虜，並在知道自己「被陣亡」後震驚不已。有鑑於視頻中的軍人身分清晰、無可抵賴，烏克蘭官方只好在2月27日承認，蛇島一役並不存在所謂「13烈士」。

「烏克蘭父親告別女兒」則彰顯了西方媒體不盡查核義務的現實。此一宣傳起於Twitter上的流傳視頻，內容是「一名烏軍奔赴前線際，與女兒悲傷泣別」，而《紐約郵報》（The New York Times）、《每日郵報》（Daily Mail）、《新聞周刊》（Newsweek）的跟進報道，則讓視頻成了全球網路的熱議話題。但隨後《今日俄羅斯》又出面闢謠，原來這一視頻早在戰前就已拍攝並發布，且主角並非烏軍，而是頓涅茨克親俄武裝民兵。

圖為美國馬克薩爾科技公司提供的衛星圖片，顯示黑海蛇島於2022年6月30日的狀況。（AP）

而在拆解俄方敘事上，烏克蘭與西方設法「以子之矛攻子之盾」，並質疑外部的「親俄證據」的可靠性。

例如在俄方指控烏克蘭存在「新納粹」的宣傳戰上，烏克蘭與西方皆引入歷史語境，稱「納粹」是「反猶主義」的極致展現，而澤連斯基既是猶太人、母語又是俄語，豈會是「新納粹」的領袖？這般論述當然沒有直面俄方指控，但其真正策略本就不是替「亞速營」等極端組織辯護，而是大玩後現代的文字遊戲，讓輿論場被「相互解構」的五里霧所籠罩。此外當俄羅斯指責烏克蘭的《原住民權利法》剝奪俄語使用者的基本權利時，烏方也不甘示弱，抨擊頓涅茨克和盧甘斯克兩「人民共和國」同樣壓制烏克蘭語，暴露俄羅斯的雙重標準。

至於法國記者博內爾（Anne-Laure Bonnel）於2016年所拍攝的紀錄片《頓巴斯》（Donbass），則因內容呈現對烏克蘭不利的畫面與證詞，而被西方長期冷凍封殺。戰爭開始後，此片引發討論，俄羅斯更是大力推介，法國媒體則興起了對博內爾的質疑，認為《頓巴斯》內容過於片面，似乎有違記者新聞專業性與職業操守，且片尾還銘謝了頓涅茨克方相關人物，顯見博內爾「與頓涅茨克民兵組織領導人過從甚密」。

綜上所述，烏克蘭與西方的宣傳戰打法歸結如下：對有助於烘托「反侵略」敘事的材料，西方傳媒壟斷全球輿論場的現實，給了烏克蘭極大的宣傳能量，大量烏克蘭斷垣殘壁、難民流離的畫面，激發了全球的悲憫與同情，即便某些子虛烏有的敘事日後被揭發，烏克蘭與西方也至多是偃旗息鼓，並用新的敘事蓋過；而面對亞速營、壓迫頓巴斯等難以直接反駁的污點，烏克蘭與西方則訴諸文字遊戲、材料不公正、俄羅斯雙重標準等論述，削弱指控的殺傷力。

整體來說，烏克蘭與西方的「反侵略」敘事構建取得了一定成果。

2021年4月9日，烏克蘭總統澤連斯基到訪東部頓巴斯地區。（AP）

俄羅斯：反納粹與反西方輿論支援

而俄羅斯一方，由於在興戰一事上陷入道德低谷，故其宣傳戰選擇主打「反納粹」敘事，強調烏克蘭已被「新納粹」控制、頓巴斯地區發生種族滅絕等。

在實際操作上，可以看到俄方宣傳戰重點強調「亞速營」、「敖德薩慘案」、「烏軍轟炸頓巴斯平民」等駭人議題，其戰地記者更多次實拍「亞速營」撤離後的營地，曝光曾被用來監禁並虐待頓巴斯平民的囚室，意圖借現場畫面的視覺衝擊調動受眾情緒，凸顯「新納粹」在烏克蘭的猖獗暴行。其餘諸如「美國在烏克蘭興建生化武器實驗室」等發現，也成為佐證「反納粹」敘事的側面材料。

平心而論，俄方的「反納粹」敘事基調，與烏克蘭以反猶主義解構「新納粹」指控類似，都是回到二戰的歷史情境中汲取資源，目的是為己身行為辯護，只不過烏方意在模糊「亞速營」等極端組織存在的事實，俄方則視之為證成自身興戰的正當性，同時團結俄羅斯內部的民意支持。此次5月9日勝利日閲兵，普京（Vladimir Putin）便在演講中對前線軍人喊話：「你們是為祖國和國家未來而戰，二戰的教訓將不再被遺忘。這個世界沒有劊子手、行刑隊和納粹的容身之地」，顯然有意將此次衝突拉昇到「新衛國戰爭」的層級。

然而，俄羅斯面對的畢竟不只烏克蘭，更有統領全球輿論場的西方媒體，故這場宣傳戰打得極為艱辛。

俄羅斯總統普京（中）於2022年5月9日在俄羅斯莫斯科紀念二戰結束77周年閲兵式後，來到無名烈士墓出席獻花儀式。（AP）

首先，諸如《今日俄羅斯》等俄方官媒在開戰不久後旋遭封禁，雖說俄方在日後以變體域名、鏡像網站、引流網站、複製文章、社交媒體分享等方式成功突圍，並在西班牙語、阿拉伯語、中文網路上聚攏數量可觀的支持者，但歐美的輿論主流依舊無法信服「反納粹」敘事。

第二，俄方不只闢謠烏克蘭與西方的假新聞，也同樣會在宣傳戰中進行虛假宣傳。然有鑑於西方傳媒勢力龐大，俄羅斯在「打假」上略顯被動、且缺乏整體佈局，往往是烏克蘭與西方出招後，才被動展開回應，例如在開戰一周後，駁斥涉俄不實消息的網站「向假新聞宣戰」（War On Fake）才正式上線，布查慘案發生後，俄羅斯第一頻道才又推出「打假」專欄節目；而在「被打假」上，西方不僅有多國、多語言的傳媒系統，能即時駁斥俄羅斯的虛假宣傳，更擅長藉此進行輿論博弈，在闢謠同時生成一套不同於俄方的新敘事。

然即便俄方在「打假」之役上面臨勁敵，宣傳戰的成果卻未必全然取決於宣傳技巧與工具。在戰爭狀態下，事件的證實與證偽本就極為困難，故當受眾面臨兩套截然相反的敘事，在缺乏關鍵證據與聲明的情況下，其最終的判斷依據，往往還是回歸自身政治立場，套用至俄烏衝突中，就是「親烏」與「親俄」的博弈，而這兩種立場的生成，又大體出自「親西方」與「反西方」的對峙。在冷戰結束多年、「自由民主」話語不再風行的今日，「反西方」的輿論有其市場，並在此次宣傳戰中，大舉湧向俄羅斯陣營。

故儘管俄羅斯的宣傳工具與資源不如西方，「反納粹」的敘事仍能在國際上享有一定聲量；即便多數相對中立、不一面倒支持烏克蘭的國家，會避免在官方媒體上公開支持俄方敘事，其部分挺俄的網路用戶卻不受此「政治正確」約束，甚至在其同温層內，支持「反納粹」敘事才是「政治正確」。

歸根結柢，俄烏宣傳戰不僅是「反侵略」與「反納粹」的詮釋之爭，更是一次「親西方」與「反西方」的輿論總體戰。