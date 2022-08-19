限電｜日媒：Panasonic和電裝重慶廠房缺電停產

日媒8月19日，天氣炎熱導致中國大陸電力需求急增，多個省市傳出限電，在四川省成都市，豐田汽車（Toyota Motor）已停止生產整車（Finished Vehicle），而在重慶，Panasonic和電裝（Denso）的工廠也已停工。

《日本經濟新聞》（簡稱日經新聞）報道內文稱Panasonic一材料工廠17日停工，電裝15日一家零組件工廠也停工，但將繼續向客戶供貨。

Yamaha在17日暫停在重慶的電單車工廠的營運；五十鈴在重慶的工廠於17至24日停產。本田汽車的夏季休廠將持續至8月21日，將根據政府的指示和供電情況再作決定。

另有報道指，Tesla及上汽集團向上海政府反映，四川省限電措施，若持續影響其供應商，供應鏈關鍵零組件的生產可能受到影響，可能會難以維持生產。

報道引述知情人士稱，上海市有關部門隨後商請四川省有關部門，對這些供應商一定程度優先送電。根據文件，上海市經信委商請四川省經信廳協調有關部門，給予成都銀利汽車零組件有限公司等16家汽車零組件企業一定的電力資源傾斜。

四川限電已成為今年中國汽車業繼上海疫情封控後又一「黑天鵝」事件，後續恐再度衝擊全球汽車供應鏈。

四川是汽車製造大省，許多汽車行業相關企業和零組件企業在四川設廠，限電直接影響汽車產業鏈企業的正常生產。