韓正：電力供需屢創歷史新高，解煤電企業困難，堅決防止拉閘限電

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正17日到國家電網有限公司調研並主持召開座談會，認真貫徹習近平總書記有關重要講話精神，研究進一步做好能源電力供應保障工作。



官方媒體《新華社》報道，韓正指出，能源電力安全保供是經濟社會穩定運行的基礎保障。今年以來，各地區各有關部門單位深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，能源電力保供工作取得明顯成效，各類電力裝機應發盡發，電煤供給和庫存充足，能源電力安全保供穩價形勢總體平穩。

他指，當前我國電力供需屢創歷史新高，部分地區遭受極端高溫乾旱天氣影響，迎峰度夏能源電力保供正處於關鍵時期。要進一步提高思想認識，強化底線思維，狠抓工作落實，採取有效應對措施，保證能源電力安全保供不出任何閃失，為鞏固經濟回升向好態勢、穩物價保民生提供堅實支撐。

8月17日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正到國家電網有限公司調研並主持召開座談會。（新華社）

他強調，要加強全國統籌協調、全網統一調度，完善分級用電負荷管理，強化重點地區保障，確保電力安全保供。繼續做深做實有序用電方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電。要發揮市場機制作用，完善和加強政府調控，確保一次能源價格穩定。要加快推進重點工程建設，充分調動地方和企業積極性，大力推進煤電聯營和煤電與可再生能源聯營。加強政策支持，多措並舉幫助煤電企業緩解實際困難。要始終把安全生產放在第一位，堅決守好安全生產底線。

座談會前，韓正來到國家電力調度控制中心，詳細了解電力供應保障、電網調度運行等情況。國務委員兼國家減災委員會主任王勇參加上述活動。

8月17日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正到國家電網有限公司調研並主持召開座談會。這是座談會前，韓正來到國家電力調度控制中心，詳細了解電力供應保障、電網調度運行等情況。（新華社）

成都富士康停產6日 南京號召節約 浙江義烏「上三休四」

中國多省市2020年冬季、2021年夏季兩度經歷大規模拉閘限電，當局後來推出多項舉措。 時隔一年，多個省市再度傳出用電緊張，繼四川供電拉響警報後，安徽、江蘇、浙江也傳出限電、停工和號召節約用電等事件。

江蘇、安徽和浙江近日亦陸續祭出工業用電限電措施。上海有色金屬網表示，江蘇已對部分煉鋼廠和煉銅廠實施限電措施，安徽省也關閉部分獨立運作的冶煉電爐，部分煉鋼廠的生產線也面臨部分或完全停產。

南京市政府也發布節電計畫，要求機關事業單位帶頭節電，工業企業嚴格科學用電，加強公共場所合理用電，提倡家庭節約用電；安徽省政府也呼籲製造業、企業、公部門和個人節約能源。

四川近日的高溫天氣導致部分地區出現電網超負荷停電，當地官方下發緊急通知，省內工業企業停止生產6日 ，放「高溫假」，以保障民生用電。四川綿陽市下轄的江油市在13日發布通報，回應市民反映城區多個片區停電情況。通報稱，因近期持續高溫，全市冷氣等用電負荷急劇增加，電網負荷超過設備承載能力，造成110千伏變電站設備故障，多個片區受此影響出現停電。