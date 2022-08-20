杜魯多提名首位原住民女性出任加拿大最高法院大法官

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）8月19日宣布，提名原住民女性奧邦薩溫（Michelle O'Bonsawin）出任最高法院大法官，假如提名獲通過，有望解決當地最高法院長期缺乏原住民代表的問題。



《衛報》報道，加拿大最高法院大法官摩爾達弗（Michael Moldaver）退休在即，杜魯多稱經過公開和非政黨的遴選程序，提名奧邦薩溫接替空缺，並有信心對方會為最高法院帶來寶貴知識和貢獻。

奧邦薩溫是奧達納克原住民部族（Odanak First Nation）的阿貝納基人（Abenaki），在2017年起出任安大略省（Ontario）最高法院法官，亦在渥太華大學教授法律。她在申請問卷中提到，自己身為原住民的背景對人生及律政生涯的影響，並強調需要廢除關於精神問題的污名，以及為原住民建立一個包容和體諒的法律制度。

原住民組織多年來一直要求以不同方式理解法律的人士晉身最高法院，司法部長拉梅蒂（David Lametti）認為，今次提名是最高法院的歷史一刻。

根據程序安排，拉梅蒂及最高法院人事任命獨立顧問委員會主席下週會就奧邦薩溫的提名向國會司法委員會作供，她之後亦需要回答委員會及參議院的提問。

杜魯多曾在去年任命賈邁勒（Mahmud Jamal）成為最高法院大法官，是當地首次由有色人種擔任這個職位。