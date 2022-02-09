印尼4米巨鱷慘遭輪胎套頸6年　獲暖心勇者用鋸子切斷終獲自由

印尼當地一隻野生鱷魚脖子上卡着輪胎生活了6年，當地居民擔心隨着鱷魚體型愈長愈大，最終可能導致牠窒息，近日一名勇者終於成功幫助牠解放，這隻被稱為「戴着輪胎項圈的鱷魚」（buaya kalung ban）獲救後也被釋放回水中。



綜合外媒報道，在印尼蘇拉威西島一隻長約4公尺的野生巨鱷被機車輪胎套脖長達6年，引起帕盧市（Palu）居民的關注，雖然動物保護人士多次想要捕捉巨鱷幫牠解開枷鎖，但都沒有成功，2020年時當地政府甚至祭出重賞尋找能抓住牠的勇者。

用雞鴨作誘餌活捉狡猾巨鱷再替其解開枷鎖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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7日一名35歲的當地居民蒂利（Tili）成功捕獲鱷魚，他用繩子繫在一根圓木上，用活的雞和鴨作為誘餌，製作出一個簡單的陷阱。在追蹤這隻狡猾巨鱷3週的時間內，總共被牠給逃掉2次，最後才掉進陷阱抓到。

蒂利抓住牠後和其他居民協力用鋸子幫牠卸掉輪胎，說道「鱷魚重得令人難以置信，每個人都在流汗，非常累」。最後他站在巨鱷前拍了照片，臉上還堆起笑容，他表示「很多人對我抱持懷疑態度，認為我對捕捉鱷魚並不認真。我就只是無法忍受看到動物受傷，即使是蛇，我也會幫忙」。

最後這隻「戴着輪胎項圈的鱷魚」獲救後返回水中，據當地動保人士指稱，可能是有人故意將輪胎套到鱷魚脖子上，試圖將牠作為寵物，不過最後沒有成功。

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