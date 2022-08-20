柬埔寨詐騙｜馬媒：老撾也很危險　經濟特區成販賣人口集中地

續有台港民眾被高薪職位誘騙到東南亞國家如柬埔寨、緬甸及泰國，同在金三角地區的老撾亦充滿危險。一個由中國人控制的賭城經濟特區，成為了販賣人口的重災區。



據《星洲日報》報道，馬來西亞駐老撾大使館公使銜參贊拉菲卡哈祖拉（Rafiqa Hazura Md Ridzuan）表示，使館自2021年起就不斷接獲有馬來西亞人被騙到老撾的求助電話。但即使當局努力營救，但只能救出數人，至今仍有37名馬來西亞人受困。

圖為2012年9月，澳門的一間賭場，示意圖。（AP）

拉菲卡哈祖拉表示，他們被騙的手法與港台的如出一轍。詐騙分子會使用Facebook、Instagram等社交軟件發布招聘廣告，以高薪作招徠，把受害者騙到異鄉後「賣豬仔」。這些詐騙分子，大都來自金三角經濟特區。

經濟特區內的不法份子不只拐賣外國人，連本地人也不放過。老撾政府部門在7月警告經濟特區內的企業不可再招聘老撾女子進行行騙。

泰國《曼谷郵報》報道，這些女子若沒法達成行騙金額要求，會遭暴力對待，或直接被賣走淪為性奴。

雖然不知政府介入的用處有多大，因金三角經濟特區就有如禁區，政府難以直接干涉。報道指單在5月，當地警方成功在特區中救出500人，其中有約200人是人口販賣的受害者。

在老撾金三國經濟特區中，最大的勢力來自中國。中國商人趙偉在當地建立賭業和旅遊業區。趙偉的集團在當地的勢力非常大,，除與老撾政府達成協議，準備發展老撾南部的沙拉灣省，在2021年更準備在湄公河上游開展一個約值5,000萬美元的港口項目。

2018年趙偉被美國財政部指控涉及毒品走私、人口販運、洗黑錢、賄賂和走私野生動物等，而列入「跨國犯罪組織黑名單」，予以制裁。一個經濟智庫在3月報告指出，金三角經濟特區會是全球最差的經濟特區。