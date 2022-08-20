柬埔寨騙案｜賭場員工集體跳河逃走　40人成功逃亡1人沖走1人失敗

柬埔寨一家位於柬越邊境的賭場18日傳出越南籍員工集體逃跑，據報約60名男女奮力奔出大樓，為逃回家鄉不顧一切跳河，河中漂滿顆顆人頭的畫面震驚眾多網友。越南邊境人員證實，其中有42人試圖游回越南，但有1人被水流沖走，1人被賭場人員抓回。



《柬中時報》報導，這家賭場位於柬埔寨邊境的干拉省，與越南僅相隔一條河。當地媒體曝光的畫面中，大批員工竄出白色大樓，突破手持棍棒追打的黑衣男子，一個接一個奮不顧身跳入河中，激起陣陣水花。從對岸拍攝的影片可見，河面上漂浮一顆顆人頭，全都是在急流中奮力想游到越南的勞工。

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根據《越南快訊》，西鄰柬埔寨的越南邊境安江省邊防部隊指揮部官員黎玉俊（Le Ngoc Tuan）18日透露，當天共有42人從賭場逃出並試圖渡河，但其中1人被沖走，1人被賭場人員抓住，另外40人則成功逃脫雇主虐待，從柬埔寨游回越南，包括35名男子及5名女子，具體身分有待確認。

這群男女聲稱，他們前往柬埔寨網路賭場工作，但不僅過勞，還沒有按時支薪和休假，因此決定非法入境越南，當局正調查詳細案情。

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柬埔寨媒體則提到，人蛇集團招聘人員起初謊稱要帶他們到西港的賭場上班，但在受害者上鉤後便將他們綁到干拉省這家網路賭場。干拉省警方則聲稱，這並非暴力事件，而是多名越南籍員工聯手策劃破門逃跑，造成3名保全受傷。

越南當局說明，許多越南人被騙到柬埔寨賭場或其他類似場所工作，往往受到剝削，若想回到越南，則須向賭場支付高達3萬美元的贖金。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】