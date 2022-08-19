東南亞詐騙風波繼續發酵，有港人被利誘赴柬埔寨、緬甸、泰國及老撾等國家工作後涉被禁錮。保安局今晚（19日）表示，今年1月至今共接獲26名港人的求助個案，換言之，較保安局副局長卓孝業今早所述再增3人。

26名求助個案中，14名港人已確認安全，當中10名已回港。保安局又披露餘下12名港人所在位置，8人正身處緬甸，3人身處柬埔寨，1人身處泰國，各人的人身自由受到限制。



東南亞詐騙風波繼續發酵，有港人被利誘赴柬埔寨、緬甸、泰國及老撾等國家工作後涉被禁錮，求助人數繼續增加。（資料圖片）

12人人身自由受到限制 3人在柬埔寨、1人身處泰國

保安局今日晚上表示，由今年1月至今，香港的執法部門（包括入境處和警務處）共收到26名港人的求助個案。據執法部門獲得的資料，其中14名港人已確認安全，當中10名已回港。

至於其餘12人去向，根據家屬提供資料顯示，8人現身處緬甸，3人身處柬埔寨，1人身處泰國，人身自由受到限制。

▼詐騙營內情況▼



保安局副局長卓孝業今日早上在電台節目表示，今年1月至今，當局共收到23名港人求助，其中12人確認安全，當中10人已返港，另外兩人的其中1人表達暫時不想返港，1人正在安排中；另外，尚有11人仍然在外地。他表明，保安局已牽頭成立專責小組，聯同警務處及入境處，動用所有可動用的資源協助在外港人。