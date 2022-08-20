芬蘭小報揭總理與人熱舞 疑似耳鬢斯磨 神秘男公開解畫釐清關係
芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在私人派對勁歌熱舞的影片日前外流，反對黨質疑她當時神情有異、可能吸毒，馬林19日主動宣布接受藥檢以自清，但小報《Seiska》隨後曝光一段新片，可見到馬林跟一名男子親密地跳舞，被質疑情況並不單純。
根據《Seiska》報道當時是8月7日凌晨，地點則是首都赫爾辛基的一家夜店（編按：店名為Teatteri），從影片可見到馬林跟一名男子抱在一起跳舞，雙方的肢體動作與神情都狀似相當親密。該男子隨後被媒體認出是搖滾歌手烏西維爾塔（Olavi Uusivirta）。
（編按：從影片可見，兩人跳舞時男子雙手放在她臀部，身穿吊帶背心的馬林則將雙臂擱在對方肩膊。兩人共舞時並非身貼身，不過男子則疑似不些一次以臉部蹭向她的頸部——從拍攝者的角度看來，難以確定他是否有親吻她的頸或臉。
這段影片被是與另一段在17日時流出的影片，是在同一天拍攝。
馬林與跟她愛情長跑多年的男友賴科寧（Markus Räikkönen）結婚兩年。他曾是足球員，現在是投資者。兩育有一名現年4歲的女兒。）
▼馬林自2019年擔任芬蘭總理，更多她的圖片，請點擊放大觀看：
考慮到馬林已婚、烏西維爾塔離婚，部份芬媒對兩人此次會面的分寸有所質疑。據轉述，一位目擊者向《Seiska》稱見到馬林與三名男子親密地跳舞，「她還坐在2名不同男子的大腿上，把手放到身旁的一個男人，他則輕輕地握着她的手臂」。
A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2022
Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.
Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd
這位目擊者表示，馬林當時表現得像是個20多歲的單身女郎，很難相信她已經結婚了。另一位目擊者則說，「我朋友跟我在想，她是否真的仍已婚，戒指似乎沒拿下來」。
烏西維爾塔之後主動在IG澄清他跟馬林的關係，「我們是朋友，我們之間沒發生什麼不當的事情，我不會公開評論此事，祝周末愉快」。《Visegrád 24》在Twitter發布影片後，有許多網友倒是強烈抨擊，這是俄羅斯用來對付馬林的宣傳伎倆或假訊息作戰。
Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 17, 2022
In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp
（編按：一段馬林在派對上熱舞的影片8月17日起於網上流傳。身為總理，她有別於傳統的風格引發不少網民關注和討論。事件引發爭議。有網民更稱，從影片中聽到背景中有人有大喊可卡因的聲音。她8月19日否認派對吸毒，並表示「沒什麼好隱瞞」，而且已接受藥檢，預計下週會有結果。她強調從小就沒有吸食過任何毒品。
馬林已非首次因狂歡惹議，之前已由於花太多時間參加音樂節和「落CLUB」而遭受批評，2021年更是因密切接觸新冠患者後還到夜總會流連至上午4時而被迫道歉。）
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】