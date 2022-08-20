芬蘭小報揭總理與人熱舞　疑似耳鬢斯磨　神秘男公開解畫釐清關係

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在私人派對勁歌熱舞的影片日前外流，反對黨質疑她當時神情有異、可能吸毒，馬林19日主動宣布接受藥檢以自清，但小報《Seiska》隨後曝光一段新片，可見到馬林跟一名男子親密地跳舞，被質疑情況並不單純。



根據《Seiska》報道當時是8月7日凌晨，地點則是首都赫爾辛基的一家夜店（編按：店名為Teatteri），從影片可見到馬林跟一名男子抱在一起跳舞，雙方的肢體動作與神情都狀似相當親密。該男子隨後被媒體認出是搖滾歌手烏西維爾塔（Olavi Uusivirta）。

（編按：從影片可見，兩人跳舞時男子雙手放在她臀部，身穿吊帶背心的馬林則將雙臂擱在對方肩膊。兩人共舞時並非身貼身，不過男子則疑似不些一次以臉部蹭向她的頸部——從拍攝者的角度看來，難以確定他是否有親吻她的頸或臉。

這段影片被是與另一段在17日時流出的影片，是在同一天拍攝。

馬林與跟她愛情長跑多年的男友賴科寧（Markus Räikkönen）結婚兩年。他曾是足球員，現在是投資者。兩育有一名現年4歲的女兒。）

▼馬林自2019年擔任芬蘭總理，更多她的圖片，請點擊放大觀看：

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考慮到馬林已婚、烏西維爾塔離婚，部份芬媒對兩人此次會面的分寸有所質疑。據轉述，一位目擊者向《Seiska》稱見到馬林與三名男子親密地跳舞，「她還坐在2名不同男子的大腿上，把手放到身旁的一個男人，他則輕輕地握着她的手臂」。

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd — Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2022

這位目擊者表示，馬林當時表現得像是個20多歲的單身女郎，很難相信她已經結婚了。另一位目擊者則說，「我朋友跟我在想，她是否真的仍已婚，戒指似乎沒拿下來」。

烏西維爾塔之後主動在IG澄清他跟馬林的關係，「我們是朋友，我們之間沒發生什麼不當的事情，我不會公開評論此事，祝周末愉快」。《Visegrád 24》在Twitter發布影片後，有許多網友倒是強烈抨擊，這是俄羅斯用來對付馬林的宣傳伎倆或假訊息作戰。

Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.



In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 17, 2022

（編按：一段馬林在派對上熱舞的影片8月17日起於網上流傳。身為總理，她有別於傳統的風格引發不少網民關注和討論。事件引發爭議。有網民更稱，從影片中聽到背景中有人有大喊可卡因的聲音。她8月19日否認派對吸毒，並表示「沒什麼好隱瞞」，而且已接受藥檢，預計下週會有結果。她強調從小就沒有吸食過任何毒品。

馬林已非首次因狂歡惹議，之前已由於花太多時間參加音樂節和「落CLUB」而遭受批評，2021年更是因密切接觸新冠患者後還到夜總會流連至上午4時而被迫道歉。）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】