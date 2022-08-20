俄媒：無人機攻擊俄羅斯黑海艦隊司令部　烏軍被指遠轟克里米亞

俄羅斯電視台今日俄羅斯（RT）8月20日援引俄羅斯塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）當局官員的表態稱，黑海艦隊司令部遭到無人機攻擊，沒有人死亡。這是不足一個月以來發生第二宗同類事件。半島電視台引述當地官員稱，涉事無人機已被擊落。



半島電視台20引述塞瓦斯托波爾市長Mikhail Razvojaev在Telegram發文稱，當無人飛到黑海艦隊司令部上方時被擊落，指控是烏軍所為。它稱無人機掉落在建築物樓頂並燃燒，但沒造成重大損毀或有人傷亡。

7月31日，黑海艦隊司令部庭院亦遭無人機襲擊，5人受傷。

黑海艦隊總部位於塞瓦斯托波爾市港口。塞瓦斯托波爾是俄羅斯2014年吞併的烏克蘭克里米亞半島的城市。

烏克蘭局勢：2008年9月11日，俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）停泊在塞瓦斯托波爾（Sevastopol）港口。俄羅斯國防部2022年4月14日證實，該艦在黑海沉沒。（AP）

俄羅斯俄新社和塔斯社援引克里米亞當地官員的話稱，19日晚上，俄羅斯防空部隊似乎在克里米亞西部港口葉夫帕托里亞（Yevpatoria）附近展開行動。英媒引述俄羅斯網站發布的影片顯示，一枚看來是地對空導彈擊中目標。 惟英媒無法即時證實影片的真實性。

塔斯社援引當地官員的話稱，俄羅斯防空部隊擊落了6架烏克蘭無人機，這些無人機被派往赫爾松市（Kherson）以東的新卡霍夫卡鎮（Nova Kakhovka）進行襲擊。

烏克蘭稱奪回赫爾松是其主要優先事項之一。另外，克里米亞的一名官員表示，那裏的防禦系統在塞瓦斯托波爾市上空擊落為數不明的無人機。

卡塔爾半島電視台稱，前一晚，克里米亞有多數爆炸報告，包括塞瓦斯托波爾市附近，以及克里米亞大橋（Crimean Bridge）附近的刻赤（Kerch）。

塞瓦斯托波爾市市長拉茲沃扎耶夫表示，20日早上，一架無人機撞上俄黑海艦隊司令部大樓屋頂，但沒有造成人員死亡或嚴重損失。

他在Telegram頻道上寫道：「我在艦隊司令部。25分鐘前，一架無人機撞上屋頂，飛得低。無人喪生。」

他補充道，司令部所在地周邊區域已被封鎖，各有關部門均在現場工作。他稱事件沒有造成嚴重損失，但呼籲當地居民1小時內儘量不要出門。

2022年8月9日，克里米亞的薩基空軍基地（Saki airbase）發生的爆炸（AP）

英媒稱，克里米亞俄軍設施接連發生爆炸事件，這顯然是基輔在展示，烏軍在遠離前線的地方打擊莫斯科資產的能力愈來愈強。

美國有線新聞網絡（CNN）17日報道，根據烏克蘭政府內部傳閱的報告，克里米亞過去約一週內發生的3次爆炸事件都是烏克蘭所為。這份報告由一名烏克蘭官員以匿名身份分享予傳媒。烏政府迄今未公開承認對境內俄控設施進行襲擊。

報道稱，烏克蘭內部報告談到8月9日在克里米亞薩基空軍基地（Saki airbase）發生的爆炸事件，形容是對俄軍在克里米亞半島軍事設施造成嚴重且一次過的損失，隨後的襲擊證明烏克蘭在針對克里米亞方面存在有系統的軍事能力。該宗事件造成1死8傷及多架軍機損毀的爆炸。

克里米亞北部占科伊鎮（Dzhankoi）附近一個軍用彈藥庫8月16日莫名發生爆炸，彈藥庫遭炸毀，爆炸似乎還波及附近一間變電站。

烏克蘭總統府顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）17日更把焦點放於克里米亞大橋，他主張大橋是非法產物，建造時沒有獲得烏克蘭同意，且損害半島生態，他稱「因此必須拆除，自願與否並不重要。」