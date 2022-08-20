俄烏局勢｜普京與馬克龍通話　同意IAEA派員到扎波羅熱核電站視察

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月19日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話時表示，同意國際原子能機構（IAEA）派員到烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站視察。



天空新聞（Sky News）及法國傳媒報道，今次是俄法領袖自5月以來再次通話，兩人討論目前被俄軍佔領的扎波羅熱核電站情況，克里姆林宮的聲明提到，普京批評烏克蘭部隊炮轟核電站，警告可能造成大規模災難。他同時談及俄羅斯糧食及肥料產品運送到世界各地所遇到的障礙。

馬克龍重申對扎波羅熱核安全的憂慮，並稱在烏克蘭及聯合國同意的條件下，支持IAEA盡快派專家團隊到當地，普京對此表示同意，並決定在未來數天繼續對話。

聯合國秘書長古特雷斯（中）8月19日視察烏克蘭港口城市敖德薩，重申扎波羅熱核電站的電力是屬於烏克蘭。（AP）

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）18日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面時，曾討論IAEA官員視察扎波羅熱核電站一事。而在普京與馬克龍通話前夕，俄羅斯駐IAEA維也納總部代表稱，該專家團最快可以在9月初到當地。

另外古特雷斯19日到訪烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa）時強調，扎波羅熱核電站必須成為非軍事區，而且各方必須尊重它所產生的電力是屬於烏克蘭的原則，為烏克蘭民眾在冬季時提供所需電力。