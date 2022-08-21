柬埔寨西哈努克警救出3名聲稱被關押外國人

柬埔寨傳媒8月20日引述該國內政部報道，警方18日在西哈努克省西哈努克市（Sihanouk，又稱西港）找到3名聲稱被關押的外國人。



柬埔寨《高棉時報》（Khmer Times）20日報道，柬埔寨內政部發言人索皮（Khieu Sopheak）表示，3名外國人撥打柬埔寨副首相兼内政大臣薩肯（Sar Kheng）工作團隊的熱線電話，稱他們遭西哈努克市一間公司拘留，並向當局尋求協助。

被救出的3人分別是35歲美籍柬埔寨男子、43歲美國男子及31歲印尼女子。他們報稱簽證逾期或遺失護照。

內政部發言人索皮指出，警方接報後展開搜索，18日在西哈努克市發現這3人，他們住在房間裏，而房間外沒有上鎖或任何警衛駐守。

其中一人、35歲美籍柬埔寨男子查普（Sath Chap）作供稱，他2021年8月以遊客身份，從金邊國際機場（Phnom Penh International Airport）進入柬埔寨。他在4間公司從事電腦科學的工作。在第3間公司工作了半個月後，公司把他調到西哈努克市一間電腦公司工作，並且在工作3個月後想辭職但不獲批。他在當地工作期間獲發全額工資，並指沒有遭到虐待，但不准外出。