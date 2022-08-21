歐洲多國憂能源危機冬天難熬　奧國囤購柴木成風　德人狂買電暖爐

撰文：王慧珊
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因應歐洲向俄羅斯實施制裁，俄羅斯減少向歐洲供應天然氣，能源成本飆升令歐洲面臨冬季能源危機。雖然現時正值盛夏，但歐洲多國已經開始擔心寒冷的冬天將如何度過。

英國倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）8月20日在Twitter表示，英國今年冬天可能有上百萬人無法獲取足夠的食物和供暖，認為政府需要介入：「我們以前從未見過這樣的事情。我們正面臨一個冬天，對於數百萬人來說，這將不是在取暖或吃飯之間做出選擇，而可悲的是（他們對）兩者都負擔不起。」

由於能源價格急升，奧地利民眾開始考慮冬季燒柴取暖。當地民眾在網上搜索「劈柴」（kindling）一詞數量大增，不少五金店亦指近期木柴供不應求：「要到秋天才有新貨供應。」

五金店表示，除了烏克蘭和俄羅斯因爆發戰爭而沒有出口木材，匈牙利的木柴也出現短缺，導致奧地利商店難以進口。

即使國家擁有足夠的森林面積，但仍需時間令木材變乾直至適合燃燒。現時的高需求已經推高木柴價格，與糧食及天然氣價格相比，木柴價格甚至更高。

德國則從土耳其增加進口電暖爐。土耳其家庭用品協會（ZÜCDER）主席厄克蘇斯（Mesut Öksüz）指出，今年上半年，德國從土耳其進口的電暖爐數量較2021年同期急升82%，並料這種趨勢在未來一段時間內持續上升。

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