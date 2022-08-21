歐洲多國憂能源危機冬天難熬　奧國囤購柴木成風　德人狂買電暖爐

因應歐洲向俄羅斯實施制裁，俄羅斯減少向歐洲供應天然氣，能源成本飆升令歐洲面臨冬季能源危機。雖然現時正值盛夏，但歐洲多國已經開始擔心寒冷的冬天將如何度過。



英國倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）8月20日在Twitter表示，英國今年冬天可能有上百萬人無法獲取足夠的食物和供暖，認為政府需要介入：「我們以前從未見過這樣的事情。我們正面臨一個冬天，對於數百萬人來說，這將不是在取暖或吃飯之間做出選擇，而可悲的是（他們對）兩者都負擔不起。」

We’ve seen nothing like this before.



We’re facing a winter where for millions it won’t be about choosing between heating or eating but tragically being able to afford neither.



This can’t happen. Govt needs to step in so that people can meet their basic needs. @BloombergUK pic.twitter.com/bZra2HMFuS — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) August 20, 2022

由於能源價格急升，奧地利民眾開始考慮冬季燒柴取暖。當地民眾在網上搜索「劈柴」（kindling）一詞數量大增，不少五金店亦指近期木柴供不應求：「要到秋天才有新貨供應。」

五金店表示，除了烏克蘭和俄羅斯因爆發戰爭而沒有出口木材，匈牙利的木柴也出現短缺，導致奧地利商店難以進口。

即使國家擁有足夠的森林面積，但仍需時間令木材變乾直至適合燃燒。現時的高需求已經推高木柴價格，與糧食及天然氣價格相比，木柴價格甚至更高。

德國則從土耳其增加進口電暖爐。土耳其家庭用品協會（ZÜCDER）主席厄克蘇斯（Mesut Öksüz）指出，今年上半年，德國從土耳其進口的電暖爐數量較2021年同期急升82%，並料這種趨勢在未來一段時間內持續上升。