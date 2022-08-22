普京智囊女兒疑遭刺殺　若與俄烏戰事有關意味局勢升級

有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）智囊之稱、知名社會學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜金娜（Daria Dugina）8月21日凌晨在汽車發生爆炸時喪生。此事正值俄烏戰爭持續之際，若確實與戰事有關，意味局勢或進一步升級。



俄羅斯偵查部門已對這宗殺人事件刑事立案。雖然部分俄羅斯鷹派試圖在沒有證據的情況下，將責任歸咎於烏克蘭，又形容這是「企圖暗殺」，但烏方已否認策劃及參與這次襲擊。

頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）稱「烏克蘭政權恐怖分子」參與此案，他們的目標是杜金娜的父親杜金。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）21日更稱，已經有足夠多的事實證明有「烏克蘭痕跡」這種假設的合理性：「從政治呼籲施行暴力到烏克蘭領導層和國家機構參與犯罪。」

烏克蘭強烈否認這些指控。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在電視轉播的講話時說：「烏克蘭與此事完全無關，因為我們不是俄羅斯這樣的犯罪國家，也不是恐怖主義國家。」

現駐基輔的俄羅斯杜馬前成員波諾馬列夫（Ilya Ponomarev）21日晚則聲稱，一群不為人知的俄羅斯游擊隊是這次襲擊的幕後黑手。波諾馬列夫之前因為參與反克里姆林宮活動而被驅逐出境。

他稱，幕後黑手是國民共和軍（National Republican Army）所為，這是一個在俄羅斯境內工作的地下組織，致力於推翻普京政權。

如果汽車爆炸事件確實與俄烏戰爭有關，這將標誌着自2月戰事爆發以來，首次延伸至俄羅斯境內首都莫斯科，並波及克里姆林宮盟友的家人。這亦意味兩個交戰國家之間的緊張局勢有進一步加劇的風險。

此前，外界認為俄羅斯可能會在8月24日的烏克蘭獨立日前後加強對烏方襲擊，而今次的汽車炸彈襲擊事件，或可以被俄方進一步利用作為攻擊藉口。

澤連斯基21日晚警告稱，「在烏克蘭慶祝獨立31週年之際，本週俄羅斯可能會嘗試做一些特別惡劣、特別殘忍的事情」。烏軍警告說，俄羅斯已在黑海部署5艘載有巡航導彈的軍艦和潛艇，且正在白羅斯部署防空系統。