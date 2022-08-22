Brittney Griner案︱前NBA球星洛文：將赴俄尋求釋放美國女籃球員

美國前NBA球星洛文（Dennis Rodman）8月21日表示，計劃前往俄羅斯，尋求爭取釋放美國女子女子職業籃球WNBA球星格連娜（Brittney Griner）。



61歲的洛文21日接受美國廣播公司（NBC）訪問時稱，自己獲准前往俄羅斯協助格連娜，期望本週可以成行，但未有透露細節。

洛文又談到他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）的關係時說：「我太了解普京了。」

洛文入境俄羅斯不需要獲得美國的特別許可，但美國國務院已發布旅遊警示，建議美國公民不要前往俄羅斯。

美國女子職業籃球WNBA球星格連娜（Brittney Griner）在俄羅斯涉嫌藏毒案，莫斯科法院2022年8月4日裁定她罪名成立，判囚9年。圖為她8月4日上庭聆聽判決後被押離法庭。（AP）

洛文在2013年造訪朝鮮，協助籌辦籃球表演賽，並與金正恩會面成了好朋友。自金正恩掌權後，洛文多次走訪平壤。NBC指出，洛文與普京的關係不如與金正恩的關係般密切，但他在2014年的莫斯科之行後，曾稱這名領導人「很酷」。

31歲的格連娜2月前往俄羅斯準備效力當地球隊葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）時，被搜出含有大麻油的電子煙而惹上官非。莫斯科法院8月4日裁定她罪名成立，判囚9年。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）8月5日稱，已準備好與美國討論換囚事宜。