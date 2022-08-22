「普京智囊」女兒死亡案撲朔迷離　父大有來頭被指驅動俄擴張主義

撰文：成依華
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俄羅斯莫斯科州8月20日晚上發生一宗汽車爆炸案，俄羅斯知名社會學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜金娜（Darya Dugina）喪生，但外界均質疑在這案件背後，行兇者的真正目標是杜金。英媒指杜金長期主張建立「新俄羅斯」，統一說俄語及其他地區的領土，被指是驅動普京政府擴張主義的人。

這宗案件發生在莫斯科州奧金佐夫斯基區（Odintsovsky District ），據俄方稱，車內裝有爆炸裝置，在路上引爆，造成女司機杜金娜死亡，偵查部門已對這宗殺人事件刑事立案。

案件撲朔迷離，外界質疑行兇者的真正目標是杜金，而非其女兒。此因杜金娜當時與父親一同出席文化節，兩人一起離開，據英媒指，有知情人士指汽車屬於杜金，不過他最後轉乘另一部車，才未有在爆炸的車上。烏克蘭則否認涉案。

杜金被指「普京大腦」

60歲的杜金是地緣政治學者和社會學者，2014年俄羅斯吞併克里米亞，美媒《外交》（Foreign Affairs）把他形容為「普京的大腦」（Putin’s Brain），指普京政府入侵克里米亞背後，就是杜金與其哲學。

在俄羅斯政府內，杜金沒有一官半職，不少外媒也指出，杜金與普京的關係未明。西方把他稱為普京智囊或大腦，主要是西方認為他就是驅動俄羅斯擴張主義的人，據英媒指，他長期主張龐大的「新俄羅斯」帝國，統一說俄語和其他地區領土，並提倡把烏克蘭包括在內。

在1997年出版的著作《地緣政治基礎》（Foundations of Geopolitics）中，杜金強烈批評美國在歐亞大陸的影響力，呼籲俄羅斯在這地區重建自己的權威。在今年的俄烏戰爭爆發後，他支持俄羅斯出兵烏克蘭的決定。

在2016年8月11日拍攝的這張照片中，杜金坐在位於俄羅斯莫斯科市中心的電視演播室內。這位俄羅斯民族主義思想家常被西方媒體稱為「普京的大腦」。（AP）

父女同遭西方制裁

杜金是民族主義電視頻道Tsargrad的前總編輯。克里米亞事件後，2015年美國宣布制裁杜金，指其「與威脅烏克蘭和平、安全、穩定、主權或領土完整的行動或政策有同謀關係。」

杜金的女兒、身為記者與政治學家的杜金娜，也常發表與其父相類似的言論，她也在民族主義的電視頻道Tsargrad擔任評論員。杜金娜也遭英美政府制裁，被指「發放有關烏克蘭的假消息」。她是一個名為United World International的網站的總編輯，美國指其是發布假消息的網站。

美國在宣布制裁杜金娜的公布引述網民一份今年發布的文章，稱烏克蘭如加入北約，將會淪陷。Tsargrad稱，杜金娜像杜金，一直站在對抗西方的前線。

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