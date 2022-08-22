「普京智囊」女兒死亡案撲朔迷離　父大有來頭被指驅動俄擴張主義

俄羅斯莫斯科州8月20日晚上發生一宗汽車爆炸案，俄羅斯知名社會學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜金娜（Darya Dugina）喪生，但外界均質疑在這案件背後，行兇者的真正目標是杜金。英媒指杜金長期主張建立「新俄羅斯」，統一說俄語及其他地區的領土，被指是驅動普京政府擴張主義的人。



這宗案件發生在莫斯科州奧金佐夫斯基區（Odintsovsky District ），據俄方稱，車內裝有爆炸裝置，在路上引爆，造成女司機杜金娜死亡，偵查部門已對這宗殺人事件刑事立案。

Alexander Dugin, Russian Mastermind behind Russia's annexation of Crimea, AKA "Putin's brains", at the scene where his daughter, Dariya Dugin, was killed when her car exploded. Most likely from an assassination attempt that meant to target Dugin himself. pic.twitter.com/jCnVfJ6jAr — Sergiy Slipchenko (@SergSlip1) August 20, 2022

案件撲朔迷離，外界質疑行兇者的真正目標是杜金，而非其女兒。此因杜金娜當時與父親一同出席文化節，兩人一起離開，據英媒指，有知情人士指汽車屬於杜金，不過他最後轉乘另一部車，才未有在爆炸的車上。烏克蘭則否認涉案。

杜金被指「普京大腦」

60歲的杜金是地緣政治學者和社會學者，2014年俄羅斯吞併克里米亞，美媒《外交》（Foreign Affairs）把他形容為「普京的大腦」（Putin’s Brain），指普京政府入侵克里米亞背後，就是杜金與其哲學。

在俄羅斯政府內，杜金沒有一官半職，不少外媒也指出，杜金與普京的關係未明。西方把他稱為普京智囊或大腦，主要是西方認為他就是驅動俄羅斯擴張主義的人，據英媒指，他長期主張龐大的「新俄羅斯」帝國，統一說俄語和其他地區領土，並提倡把烏克蘭包括在內。

在1997年出版的著作《地緣政治基礎》（Foundations of Geopolitics）中，杜金強烈批評美國在歐亞大陸的影響力，呼籲俄羅斯在這地區重建自己的權威。在今年的俄烏戰爭爆發後，他支持俄羅斯出兵烏克蘭的決定。

在2016年8月11日拍攝的這張照片中，杜金坐在位於俄羅斯莫斯科市中心的電視演播室內。這位俄羅斯民族主義思想家常被西方媒體稱為「普京的大腦」。（AP）

父女同遭西方制裁

杜金是民族主義電視頻道Tsargrad的前總編輯。克里米亞事件後，2015年美國宣布制裁杜金，指其「與威脅烏克蘭和平、安全、穩定、主權或領土完整的行動或政策有同謀關係。」

杜金的女兒、身為記者與政治學家的杜金娜，也常發表與其父相類似的言論，她也在民族主義的電視頻道Tsargrad擔任評論員。杜金娜也遭英美政府制裁，被指「發放有關烏克蘭的假消息」。她是一個名為United World International的網站的總編輯，美國指其是發布假消息的網站。

美國在宣布制裁杜金娜的公布引述網民一份今年發布的文章，稱烏克蘭如加入北約，將會淪陷。Tsargrad稱，杜金娜像杜金，一直站在對抗西方的前線。