俄軍扎波羅熱執勤後中毒　俄國防部：烏用化武

俄羅斯國防部8月20日表示，烏克蘭對在扎波羅熱州（Zaporizhzhya）的俄軍軍人使用化學武器，證據將很快透過俄羅斯常駐代表團正式送交禁止化學武器組織（OPCW）。



俄國防部在Telegram上稱：「在頓巴斯和其他地方軍事失敗的背景下，澤連斯基政權批准對俄羅斯軍人和平民發動涉及使用化學毒劑的恐怖主義行為。」

根據俄國防部說法，事發於7月31日，在扎波羅熱州城鎮Vasylivka附近執行任務的數名俄羅斯軍人因出現嚴重中毒症狀送往軍事醫院，經檢查，在他們體內發現有毒物質B型肉毒桿菌毒素。

俄方又指，正對赫爾松（Kherson）前市長薩爾多（Volodymyr Saldo）化學物質中毒事件進行進一步調查。俄羅斯3月初佔領赫爾松後任命薩爾多為市長，但薩爾多8月初病倒。

烏展示俄軍敗退後留下的坦克及武器

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烏克蘭國防部20日稱，他們計劃24日、烏克蘭獨立日在首都基輔（Kyiv）的赫列夏季克街（Khreschatyk Street）及獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti）公開展示數十部遭完全燒毀的俄羅斯軍車和坦克。

In February, russians were planning a parade in downtown Kyiv.

6 months into the large-scale war the shameful display of rusty russian metal is a reminder to all dictators how their plans may be ruined by a free and courageous nation.#FreedomIsOurReligion

🎥 @zaklyashtor pic.twitter.com/H1fbw2UaSS — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 20, 2022

國防部在Twitter表示：「俄方2月在基輔市中心舉行巡遊。進入大規模戰爭6個月之際，生鏽的俄羅斯金屬可恥地遭展示，這是對所有獨裁者的提醒，他們的計劃或會如何被一個自由且勇敢的國家破壞。」

烏第二大核電站附近民居遇襲

烏克蘭官員稱，俄羅斯一枚導彈20日擊中烏克蘭南部的南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）沃茲涅先斯克（Voznesensk）居民區，包括4名兒童在內12名平民受傷，數間私人住宅及一幢5層公寓大樓受損。

沃茲涅先斯克距離烏克蘭第二大核電站南烏克蘭核電站（Pivdennoukrainsk Nuclear Power Plant）約30公里。烏克蘭原子能公司（Energoatom）形容事件為「俄羅斯核恐怖主義的又一次行為」。