韋伯望遠鏡傳回新影像　木星「大紅斑」清晰可見　規模足吞噬地球

科學家們在8月22日發布詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）2022年7月拍攝的照片，讓我們得以一窺這顆太陽系最大行星。



木星外觀的「大紅斑」事實上是一場足以吞噬地球的太空風暴，且在無數較小的風暴一旁顯得格外耀眼。（Facebook / @NASA's James Webb Space Telescope）

《衛報》報道，世界上最新、最大的太空望遠鏡以前所未有的方式展示包括木星和極光等奇景，公布的照片捕捉到木星的北極光和南極光，以及旋轉的極地薄霧等。

木星外觀的「大紅斑」（Great Red Spot）事實上是一場足以吞噬地球的太空風暴，且在無數較小的風暴一旁顯得格外耀眼，其中一張廣角照片特別引人注目，它展示行星周圍微弱的光環以及星系背景下的2顆小衛星。

柏克萊加州大學（University of California, Berkeley）的行星天文學家德佩特（Imke de Pater）在一份聲明中表示「我們從未見過這樣的木星，這一切都太不可思議了，說實話，我們真的沒想到（成果）會這麼好」。

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