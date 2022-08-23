歐洲乾旱致河流湖泊水位下降　歷史遺迹浮出水面

英媒8月22日稱，歐洲連續數周受熱浪侵襲，加上高溫無雨造成乾旱，導致河流湖泊水位下降，一些歷史遺迹浮出水面。



英國廣播公司（BBC）8月22日稱，意大利波河（River Po）水位下降，一枚第二次世界大戰時的炸彈浮出水面，曼圖亞（Mantua）附近的一個村莊約有3,000人疏散，專家最後安全地引爆炸彈。在數個月前，當地人開始發現1943年沉沒的德國駁船「齊貝洛」號（Zibello）浮出水面，隨着乾旱持續，船身的更多部分暴露在陽光下。

西班牙卡塞雷斯省（Caceres）的巴爾德卡尼亞斯水庫（Valdecanas Reservoir）中，原本被水淹沒的「西班牙巨石陣」（Spanish Stonehenge，Dolmen of Guadalperal）重現民眾眼前。報道指，相信它的歷史可追溯至公元前5,000年。

在與葡萄牙接壤的西班牙加利西亞（Galicia），一個水庫乾涸後，一條已荒廢、而且原本已被水淹沒的村莊浮出水面。這條村莊名叫Aceredo，它在1992年當地興建水庫時被水淹沒，原居民當時遷往別處居住。BBC於8月22日稱，Aceredo的一些原居民在村莊「重見天日」後，回到故鄉看家園的遺迹。

在從捷克流經德國的易北河（Elbe）岸邊，有一些「饑餓石」（Hunger stones）出現。在以往發生乾旱時，民眾在河流水位線旁邊的石頭刻字，這些石頭就是「饑餓石」。民眾製作「饑餓石」，看來是為警告後人：當石頭浮出水面時，說明民眾會遇到麻煩。