「普京智囊」女兒遇襲亡　俄羅斯前議員：俄地下組織認責

俄羅斯莫斯科州8月21日發生汽車爆炸案，俄羅斯女記者杜金娜（Darya Dugina）在事件中死亡，她的父親是被稱為「普京智囊」的俄羅斯社會學家杜金（Alexander Dugin）。據烏媒22日報道，一名流亡烏克蘭的俄羅斯前議員指，有俄羅斯地下組織承認責任。



據《烏克蘭新呼聲》（The New Voice of Ukraine）報道，俄羅斯前國家杜馬議員波諾馬廖夫（Ilya Ponomarev）表示，反對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的俄羅斯地下組織「國民共和軍」（National Republican Army，暫譯）對杜金娜死亡案承認責任。

報道指，波諾馬廖夫稱這次案件是「國民共和軍」所為，又聲稱與該組織成員取得聯絡。

《衛報》21日稱，波諾馬廖夫在俄語反對派電視頻道的節目中表示，俄羅斯境內的武裝分子準備發動更多類似的襲擊，而襲擊目標會是與克里姆林宮有關的官員、寡頭和俄羅斯安全機構成員。

報道指，波諾馬廖夫讀出「國民共和軍」宣言的內容：「我們宣布，普京是篡權以及修改憲法的戰犯，他發動一場斯拉夫人民之間的自相殘殺戰爭、並令俄羅斯士兵無疑及毫無意義地送死。」

俄方指控是烏克蘭所為

波諾馬廖夫的說法與俄方並不一致，俄羅斯22日指控是烏克蘭策劃是次汽車爆炸案，施襲者是烏克蘭女公民沃夫克（Natalya Vovk），指她逃到愛沙尼亞。