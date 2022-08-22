「普京智囊」女兒遇襲亡　俄羅斯指控43歲烏克蘭女公民行兇

俄羅斯莫斯科州8月21日凌晨發生汽車爆炸案，死者是俄羅斯女記者杜金娜（Darya Dugina），其父為社會學家、西方稱為「普京智囊」的杜金（Alexander Dugin）。俄羅斯22日指控烏克蘭策劃事件，兇手是烏克蘭女公民沃夫克（Natalya Vovk），指她逃到愛沙尼亞。



俄羅斯聯邦安全局22日表示已偵破案件，聲明指沃夫克生於1979年，她7月23日帶着12歲女兒一同入境俄羅斯，然後租住了與死者杜金娜同一棟大廈的單位，以收集有關杜金娜的資訊。該部門指控是烏克蘭情報部門策劃這宗案件。

俄方指，沃夫克與女兒20日出席了文化節，在這個活動上，杜金有份演講，杜金娜也有同場。

據俄羅斯調查人員早前稱，杜金娜駕駛的汽車內裝有炸彈，俄聯邦安全局如今指，是沃夫克遙距引爆了炸彈，導致杜金娜死亡。俄方指沃夫克之後與女兒在21日駕車逃到了愛沙尼亞。

俄方又指，沃夫克在入境俄羅斯時使用的Mini Cooper車輛，車牌來自「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic，在烏東自稱獨立的親俄地區），然後在莫斯科駕駛時轉為使用哈薩克（Kazakhstan）的車牌，再到離開俄羅斯前往愛沙尼亞時，使用了烏克蘭的車牌。

↓死者杜金娜的照片↓

烏方否認涉事

烏克蘭政府21日曾否認與此案有關。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在電視轉播的講話時說：「烏克蘭與此事完全無關，因為我們不是俄羅斯這樣的犯罪國家，也不是恐怖主義國家。」

據俄方指，車內裝有爆炸裝置，在路上引爆，造成29歲女司機杜金娜死亡，偵查部門已對這宗殺人事件刑事立案。外界質疑行兇者的真正目標是杜金，而非其女兒。