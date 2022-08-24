俄烏戰爭半周年｜美加德將再軍援　澤連斯基誓言收復克里米亞

俄羅斯入侵烏克蘭踏入6個月前夕，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）8月23日發誓要重新奪回克里米亞（Crimea）。美國、德國和加拿大則宣布將進一步為烏克蘭提供軍事援助，加拿大還頒布針對俄羅斯的新制裁措施。



8月24日是烏克蘭獨立31周年紀念日，也是俄烏戰爭爆發滿6個月的日子。澤連斯基23日參加克里米亞平台峰會（Summit of Crimea Platform）時矢言，基輔將奪回這個2014年遭俄方併吞的地區。

澤連斯基稱：「這一切從克里米亞開始，並將在克里米亞結束」。他表示，要戰勝恐怖主義，必須打敗入侵的俄軍，解放克里米亞是必要之舉，「這將是世界法律和秩序的復甦」。

美國

美聯社引述華府官員稱，美國安全援助正轉向一項把更多美軍留在歐洲的長期行動，包括宣布一項額外援助約30億美元、以訓練和裝備烏軍的計劃。

官員稱，這些計劃料24日公布，將資助烏方獲取無人機、武器和其他裝備。

德國

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）23日表示，德國準備在2023年向烏克蘭交付價值逾5億歐元的武器。政府發言人稱，這些武器包括3套IRIS-T防空系統，10多部裝甲救護車，20個火箭發射器，精確彈藥和反無人機裝置。

朔爾茨21至23日訪問加拿大。加拿大政府22日發聲明指，德、加兩國領導人重申，面對俄羅斯非法與無理的侵略，加拿大和德國堅定支持烏克蘭的主權、領土完整和獨立。

加拿大

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）23日宣布會透過和平與穩定行動計劃（PSOPs）撥款385萬美元，為烏克蘭安全部門提供額外支持。

杜魯多還宣布對俄新制裁。加拿大政府網站指，新制裁涉及與俄羅斯政權有密切聯繫的62人，以及一個與俄羅斯同謀入侵烏克蘭的國防部門實體。