柬埔寨詐騙｜西港警方再救出35中國公民　馬來西亞受害人親述經歷

柬埔寨西港（西哈努克港，Sihanoukville）警方8月26日展開2次突擊行動，救出40名被困外國人，逮捕4名涉嫌人口販賣的外籍主管。



西哈努克省警察局長尊那林27日向《柬中時報》表示，警方26日下午再偵破2宗人口販賣案，他們先前往西港市一幢大樓，救出35名非法入境的中國公民，並逮捕2名來自中國內地、1名來自台灣的主管。

3人分別為45歲的GUEI YUCHIANG、YANG JIANHONG和47歲的XU LIANGFU。報道未有明言誰是台灣人。

西港警方隨後到Jin Bei 4公司展開第2次行動，救出5名受困馬來西亞人，其中1名為女性，並抓捕1名馬來西亞籍主管。

獲救馬來西亞人親述經歷

這5名受害人在Facebook見到高薪職位的資訊，聲稱以月薪1,800美元聘請他們到柬埔寨當主管，且從馬來西亞前往柬埔寨的所有開銷由公司承擔。

受害人抵達柬埔寨時，有部汽車載他們到西港工作，他們這才發現自己是被騙到當地從事網絡詐騙工作。這5名男女在柬埔寨停留2個月，期間不斷遭轉賣，最後賣到Jin Bei 4公司。

公司沒收其電話和護照並強迫他們簽下1年合約，每天工作17至18小時，月薪也僅900至1,000美元，人工還會因不達標而不斷被扣減。

他們因過於勞累提出離職時，公司則要求他們支付2.2萬美元，否則會被轉賣至緬甸。

尊那林稱，獲救的40名外國人向副總理兼內政部長蘇慶的Facebook專頁求助，最終獲得營救。

根據柬埔寨國家反人口販運委員會統計，警方今年1月1日至8月20日搗破87宗人口販賣案，救出865名受害者。而在8月的第4周，警方再偵破7宗案件，救出來自6個國家和地區的25名受害者，累計890人獲救。