柬埔寨詐騙｜柬今年救865豬仔　西港一案直搗黃龍驚見小型軍火庫

柬埔寨內政部長薩肯（Sar Kheng）8月26日稱該國1至8月已偵破獲87宗人口販運案，救出865名外籍人士、涉及17宗案件的60名疑犯被送到法庭受審。當中包括近期一宗令人見識到詐騙集團火力之大的案件。



馬來西亞《星報》26日引述《星洲日報》稱，警方26日早上偵破一案，11人被捕。案中獲救、曾被困於西哈努克市（Sihanoukville，簡稱西港）的一名馬來西亞籍女子，本擬以6,938美元付贖金脫身，但歹徒收錢後再將她轉賣到多家公司。她全程失去89,529美元，以及兩部手提電話。

柬埔寨《高棉時報》（Khmer Times）26日稱，被捕11人當中，包括6名中國籍男子、2兩名柬籍男子。

此案得以偵破，全因那名馬來西亞女子在副總理兼內政大臣薩肯Facebook專頁求救成功。他接獲消息後下令地方警察進行搜捕，將她救出。

警方在行動中起獲大批包含Zoraki手槍和AK-47自動步槍等的槍枝以及合計265枚子彈，由此可見不法分子軍火裝備之強，猶如擁有一小型軍火庫。

柬埔寨詐騙：圖為一張未有標明日期的照片，相中在柬埔寨獲救的一名印尼「豬仔」在柴楨省（Svay Rieng）名為Bavet的城市獲救後報警。（印尼大使館）

薩肯26日稱，根據研究和審訊的結果，其中許多外國人在社交媒體被騙，非法越境進入柬埔寨，並獲承諾得到高薪的工作。

他稱，但他們事實是被迫在非法網上賭博公司工作，並成為人口販運的受害者，犯罪分子在未經他們同意的情況下將他們從一家公司販運到另一家公司，或從一個團體轉移到另一家公司，在某些情況下，如果他們不服從犯罪分子的命令，他們就會遭受暴力和恐嚇。

薩肯譴責這些不人道的行為，稱政府堅決致力於打擊欺詐行為、電訊詐騙、非法毒品、洗錢和非法網上賭博。他稱：「政府決心依法打擊網路詐騙、網路賭博、洗錢、毒品犯罪，勢要營救與保護人口販運受害者」。

他稱那些獲救的受害者已被免除與其入境狀況相關的罰款，並已根據柬埔寨法律被驅逐回他們的出生地。

圖為柬埔寨內政部長薩肯（Sar Kheng）。（薩肯Facebook專頁）