美國擬委任北極大使　與中俄競爭

美國國務院8月27日表示，計劃委任一名駐北極大使。此舉反映北極地區戰略和商業重要性日益增長，主因其不斷縮小的冰層開闢了新的海道以及豐富的石油和礦產資源。



美國國務院稱，一個和平、穩定、繁榮和合作的北極地區對美國具有關鍵的戰略意義，「作為8個北極國家之一，美國長期以來一直致力於保護我們在該地區的國家安全和經濟利益，應對氣候變化，促進可持續發展和投資，並推進與北極國家、盟國和夥伴的合作。」

8個北極國家包括加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典、俄羅斯和美國。

美國總統拜登（Joe Biden）計劃在獲得參議院建議和同意的情況下，提名一名負責北極地區的無任所大使（ambassador-at-large，又稱巡迴大使，通常沒有固定駐所），從而提升該地區在美國政府中的重要性，但未有提及提名誰人出任此職位。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）26日在訪問北極後表示，俄羅斯已在北極地區重新開放數百個蘇聯時代的軍事基地，稱俄方此舉對北約構成戰略挑戰。

半島電視台報道，中國自稱是「近北極」國家，曾表示打算建設「極地絲綢之路」。托爾滕貝格說，「北京和莫斯科已承諾加強在北極務實合作。這是不斷加強兩國戰略夥伴關係的一部分，挑戰我們的價值觀和利益。」