芬蘭總理馬林陷派對爭議　希拉里發布自己跳舞照聲援

美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）8月28日發布自己跳舞的照片，聲援芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。



希拉里28日在Twitter發布自己擔任國務卿、2012年出訪哥倫比亞卡塔赫納（Cartagena）期間的照片，照片顯示希拉里在一個俱樂部內面帶燦爛笑容地跳舞。

貼文標註馬林並寫道：「繼續跳舞吧」。馬林其後回文感謝希拉里。

一段馬林在派對上熱舞的影片8月17日起於網上流傳，令這名全球第3年輕的國家領導人引發國際關注。

▼馬林在派對上熱舞▼

Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.



In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 17, 2022

澳媒news.com.au報道，這條影片初期發布在Instagram的限時動態（Stories），內容是馬林與一班朋友飲酒、唱歌和跳舞，背景播放着說唱歌手尼高（Petri Nygård）與流行曲歌手圖伊斯庫（Antti Tuisku）的音樂。

馬林自2019年成為總理以來，便曾因經常參加派對而遭受反對黨抨擊，但也有傳媒以「世上最型總理」來形容她。

▼馬林自2019年擔任芬蘭總理，更多她的圖片，請點擊放大觀看：