芬蘭總理馬林陷派對爭議 希拉里發布自己跳舞照聲援
撰文：洪怡霖
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美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）8月28日發布自己跳舞的照片，聲援芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。
希拉里28日在Twitter發布自己擔任國務卿、2012年出訪哥倫比亞卡塔赫納（Cartagena）期間的照片，照片顯示希拉里在一個俱樂部內面帶燦爛笑容地跳舞。
Thank you @HillaryClinton ❤️ https://t.co/8XU9RKUlas— Sanna Marin (@MarinSanna) August 28, 2022
貼文標註馬林並寫道：「繼續跳舞吧」。馬林其後回文感謝希拉里。
一段馬林在派對上熱舞的影片8月17日起於網上流傳，令這名全球第3年輕的國家領導人引發國際關注。
▼馬林在派對上熱舞▼
Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 17, 2022
In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp
澳媒news.com.au報道，這條影片初期發布在Instagram的限時動態（Stories），內容是馬林與一班朋友飲酒、唱歌和跳舞，背景播放着說唱歌手尼高（Petri Nygård）與流行曲歌手圖伊斯庫（Antti Tuisku）的音樂。
馬林自2019年成為總理以來，便曾因經常參加派對而遭受反對黨抨擊，但也有傳媒以「世上最型總理」來形容她。
▼馬林自2019年擔任芬蘭總理，更多她的圖片，請點擊放大觀看：
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