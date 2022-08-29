芬蘭總理馬林陷派對爭議　希拉里發布自己跳舞照聲援

撰文：洪怡霖
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美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）8月28日發布自己跳舞的照片，聲援芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。

希拉里28日在Twitter發布自己擔任國務卿、2012年出訪哥倫比亞卡塔赫納（Cartagena）期間的照片，照片顯示希拉里在一個俱樂部內面帶燦爛笑容地跳舞。

貼文標註馬林並寫道：「繼續跳舞吧」。馬林其後回文感謝希拉里。

一段馬林在派對上熱舞的影片8月17日起於網上流傳，令這名全球第3年輕的國家領導人引發國際關注。

▼馬林在派對上熱舞▼

澳媒news.com.au報道，這條影片初期發布在Instagram的限時動態（Stories），內容是馬林與一班朋友飲酒、唱歌和跳舞，背景播放着說唱歌手尼高（Petri Nygård）與流行曲歌手圖伊斯庫（Antti Tuisku）的音樂。

馬林自2019年成為總理以來，便曾因經常參加派對而遭受反對黨抨擊，但也有傳媒以「世上最型總理」來形容她。

▼馬林自2019年擔任芬蘭總理，更多她的圖片，請點擊放大觀看：

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