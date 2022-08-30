印尼警員7月遭凌虐死亡　爆出疑搭上督察長妻傳聞　總統下令徹查

印尼近日爆發國家警察史上最重大醜聞，案情堪比荷里活驚悚片般曲折離奇。



上個月一名27歲隨扈死在警察督察長家中，生前遭凌虐後槍擊身亡，全案疑點重重，督察長和警方被指企圖掩蓋事實。

後來驚爆疑是隨扈與督察長妻子有染，才遭殘忍殺害，一連串的牽扯使得民眾對於警察機構的信任岌岌可危，現在連總統佐科維多多（Joko Widodo，另譯「佐科威」）都下令徹查。

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綜合外媒報道，27歲國家警察胡塔巴特（Nopryansyah Yosua Hutabarat）生前擔任49歲督察長桑保（Ferdy Sambo）的保鑣兼司機，根據印尼警方一開始的說法，胡塔巴特企圖騷擾夫人，在7月8日與另一名保護夫人的員警發生槍戰後身亡，而當時督察長桑保並不在家。

當天上午胡塔巴特曾告訴家人，表示要隨桑保到7小時車程外的城鎮，但到了下午卻突然斷了音訊，直到3天後官方才公布胡塔巴特的死訊。可疑的是，家屬在胡塔巴特的遺體上發現出處瘀傷，包括眼睛下方、鼻子、嘴唇、耳朵後方都有割傷，右手臂有燒傷痕跡，1隻手指的指甲被拔掉，腿部和頸部也有刺傷，疑似生前遭受過凌虐。

此外，印尼新聞也大肆報道胡塔巴特涉嫌與桑保妻子有染，他的家人和律師對這官方提出的版本產生質疑，他們認為胡塔巴特在遭受酷刑後死於「有預謀的謀殺」。事實上，胡塔巴特是訓練有素的狙擊手，但他在槍戰中開了7槍，卻沒有1槍射中，而另一名員警射了5發子彈，卻擊中胡塔巴特4次，還在他身上留下7個彈痕。

律師也透露，死者在被殺前1天接獲死亡威脅，手機聯絡人和簡訊都已經被刪除，律師指稱，胡塔巴特是因得知督察長參與賭博和冰毒製造才遭滅口；而桑保家中的監視器據說也出現故障，未拍下槍戰過程。後來胡塔巴特的屍體又被挖出來進行第二次屍檢，發現除了槍傷，下巴和肩膀都脫臼，兩隻手指也骨折。

隨著事件如滾雪球般越鬧越大，與死者槍戰的員警以利澤（Richard Eliezer）也撤回證詞，改指控是在督察長命令下才處決死者，督察長用死者配槍朝牆壁開槍，來製造槍戰假象，並允諾要給他10億印尼盾的封口費。

現在督察長桑保、妻子普塔瑞（Puteri Candrawati）、以利澤、1名司機和警員都被列為涉案嫌疑人。此外，案件還牽扯出24名警察涉嫌掩蓋事實，共83名警員涉及違反警方準則，有35人被建議監禁、15人遭羈押，此案受到全民關注，被喻為是印尼國家警察史上最大醜聞。

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