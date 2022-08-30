柬埔寨3名台灣人被槍殺案　柬媒引述警方調查：為搶女人自相殘殺

3名台灣男子在柬埔寨一處公寓遭槍擊死亡案，當地媒體《柬中時報》今天（30日）引述警方調查報道，3人因爭搶女人而自相殘殺。



《柬中時報》接獲警方的結案報告指出，3名死者分別為小林（30歲）、阿韋（32歲）和阿宏（29歲）。小林在槍殺阿韋和阿宏後自殺。

警方指出，作為此案唯一證人、也來自台灣的許姓男子（28歲）到警察局，配合調查。

許姓男子稱，28日凌晨0時左右，阿韋和阿宏打電話給他。他們3人一同前往小林所住的公寓，以解決「搶女人」的糾紛。他們搭電梯來到第六樓，在輸入小林的房間密碼後走進房內，小林等候已久。

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許姓男子稱，小林、阿韋和阿宏因談不攏而大吵，他於是走出房間，站在門外聽他們吵架。沒多久，小林打電話給另外兩名台灣男子，並讓他去接2人過來公寓。

他於是下樓，搭計程車去接2人來到公寓。進入房間後，他們看到小林、阿韋和阿宏，但沒有發現任何異常狀況。於是他們在不久後便先行離開，只留下小林、阿韋和阿宏。

許姓男子稱，在離開公寓後，他通過Face Time打電話給小林，連續撥打4次無人接聽後，他在凌晨5時左右返回小林的公寓，發現小林、阿韋和阿宏已經倒臥在血泊中，他於是下樓請保安叫救護車，事件才驚動警方。

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警方在結案報告中指出，作為此案的兇手的小林在槍殺阿韋和阿宏後自殺。

3人遺體被安放在德塔拉寺廟，等待家屬認領。

報道稱，警方在案發現場總共找到6枚彈殼，以及一支短槍、41枚子彈和43.67克K他命。警方還在沙發上找到一本中文書，書名為《可以善良，但你要有底線不當好人》，疑為小林最近閱讀的一本書。

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