印尼教師5年強姦13女學生令8人懷孕　惹全國聲討　法院改判死刑

印尼西爪哇省一間伊斯蘭寄宿學校男教師赫里·維拉萬（Herry Wirawan）涉嫌性侵13名少女，造成其中8人懷孕，總共生下9名孩子，他今年2月被判處無期徒刑。檢方後來提出上訴，當地法院4日宣布，判處亨利死刑。



綜合路透、法新社報道，赫里·維拉萬在2016年至2021年間性侵13名校內女學生，把這群12歲到16歲的少女當作洩慾工具，在學校內或開房間脅迫少女與他發生關係，哄騙會幫忙支付讀書費用。依據先前調查，赫里·維拉萬也涉嫌挪用學校公款做為開房費用。

萬隆地方法院今年2月判處赫里·維拉萬無期徒刑，要求判處死刑及化學閹割的檢方提出上訴。當地高等法院4日透過聲明表示，「我們接受檢方上訴，判處被告死刑」。

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赫里·維拉萬辯護律師曼博（Ira Mambo）拒絕針對是否提出上訴做出評論。

這次事件震驚印尼社會，讓外界關注宗教寄宿學校中保護孩童免受性暴力的必要性。印尼是世界上最大的穆斯林國家，擁有數萬所伊斯蘭寄宿學校及其他宗教學校，而這些學校往往是貧困家庭孩子獲得教育的唯一途徑。

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