柬埔寨3名台灣人被槍殺案真相大逆轉　警方：兇手疑殺夥伴後自轟

柬埔寨28日晚間發生的槍擊命案，經查證確認3名倒臥血泊的死者都是台灣人，震驚各界之餘也火速展開調查，然而柬埔寨警方發言人在初步調查後推翻原本「遭潮州幫殺害」一說，判定現場並沒有死者以外的第4方勢力介入。



根據柬埔寨媒體《VOD NEWS》報道，3名死者當中一人頭部致命槍傷、另外兩人則是身中多槍，死狀相當悽慘（點擊放大瀏覽，慎入）：

而警方發言人索克塞哈（San Sokseyha）說明指出，現場發現一把手槍、也排除其他勢力介入，懷疑是「謀殺後自殺」。

另外索克塞哈也表示，3名死者的遺體在勘驗完後就已經送往Toek Thla的寶塔安置、同時柬埔寨警方也正在尋找死者家屬的聯繫資訊；對此台南市警局確認，葉姓、程姓死者的死訊是家屬直接從其他管道獲知，但對於管道訊息卻不願多透露。

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