柬埔寨火化爐爆炸　巨大鋼門炸飛撞向祈福儀式法師　釀奪命意外

柬埔寨近日發生一宗離奇死亡事件，一名法師在為亡者進行火化祈福儀式時，火化爐突然發生爆炸，巨大的鋼門直接被炸飛，砸中正在繞行的法師，造成他頭部鮮血直流，經搶救後仍因傷重宣告不治。



綜合外媒報導，此事件發生在8月27日，72歲的法師鴻森（Hoeun Soeun）正在為一名在車禍中喪命的20歲騎士進行祈福儀式。

從曝光的影片可見，當時穿著白袍的鴻森正巧走到火化爐前，口中還念念有詞，但就在下一秒，火化爐卻突然發生爆炸，巨大的鋼門砸中了他的頭（點擊放大瀏覽，慎入）：

+ 11

據悉，鴻森已任法師40多年，深受當地民眾信賴，當地警局副局長也說，鴻森是按照慣例使用木頭和30公升的汽油焚燒亡者屍體，其經驗相當豐富，進行至少數千次火葬儀式，不會有操作上的錯誤，此次事件的發生令人大感意外。

而當地民眾聽聞噩耗後，也認為不該將鴻森的遺體火化，目前當局已將其遺體送還家屬安葬。警方也表示，現在正在檢查火化爐，以確保未來火葬儀式的安全。

延伸閱讀：

柬埔寨3死命案大逆轉！證人出面了 疑為「搶女人」爭執開槍

【本文獲「TVBS」授權轉載。】