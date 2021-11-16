英國利物浦爆炸案　英雄的士司機反鎖炸彈客在車內自己卻受重傷

英國利物浦14日驚傳一間婦幼醫院外發生計程車爆炸案、男性乘客當場死亡，經調查後發現原來是計程車司機派瑞（David Perry）驚覺乘客帶有炸彈後「機警地將其反鎖在車上」，才沒釀成更重大的傷亡。



《每日郵報》報道，爆炸案發生於14日上午10時59分左右，當天正值國殤紀念日、約有2000人出席當地教堂舉辦的紀念活動。派瑞的好友透露炸彈客人最初的目標應該是紀念活動現場，稱「他（炸彈客）要求派瑞載他去教堂，所以我們相信這是預定的目標，但出於塞車情況、對方改口稱要去醫院」。

據悉，派瑞當時開始發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。

點擊放大瀏覽民眾拍攝到爆炸一刻的映像▼▼▼

+ 19

之後有名網友湯馬斯（Stephen Thomas）在社交網上發文指出「那個司機是我朋友，他察覺乘客可疑，也很幸運地及時下車，但他還是受傷了、現在在醫院」，另外一位名叫庫柏森（Kev Cuthbertson）的網友也稱「被波及的是我的同行，他的情況很糟糕，他的耳朵需要重新縫合，身上還有燒傷、碎片傷以及其他嚴重的傷害，他是個英雄，他注意到炸彈後把那個人渣鎖在車裏，但自己也首當其衝」。

警方稍早表示「現階段尚未將這起爆炸案定為『恐怖攻擊』事件」，並敦促公眾保持冷靜、但也要保持警惕。目前已經逮捕3名年齡分別為29、26和21歲的涉嫌男子，作為對該事件進行調查的一部分。炸彈處理專家也正在調查爆炸是否確實是由自殺式炸彈客所為。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）事發後也表示「我的心與所有受利物浦可怕事件影響的人同在，我要感謝緊急救援人員的快速反應和專業精神，也感謝警方正在進行的調查工作」。目前網路上也有人為計程車司機派瑞設立募款，讚揚他「思維敏捷、挽救很多生命」。

【延伸閱讀】以巴衝突釀200死 慈父遭炸死前與子女共渡最後快樂時光影片熱傳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

【延伸閱讀】俄軍機恐怖失事影片曝光 着火「反肚」墜地爆炸 機組人員全罹難（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

疫情影響終身大事！日本6成新人未辦婚禮 7成尚未蜜月

電影院關燈後情侶上演激情版 員工爆監視器螢幕有「第二部電影」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】