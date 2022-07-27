英女王查理斯威廉凱特最愛手錶大揭秘　沒一人愛戴Rolex勞力士？

英國王室成員的地位相當崇高，家財萬貫，所以我們常常可以在王室成員手上看到一些珍罕名貴的手錶。



2022年適逢英女王伊利沙伯二世﻿慶祝登基70週年的里程碑，她手上會戴哪些絕世名錶也成為最近大家關注的焦點之一。

知名二手錶線上交易平台Chrono24的手錶專家最近公布了一項研究報告，主題就是針對英國王室成員追蹤他們過去數十年來最喜歡佩戴的手錶，以下就是王室中最為人熟知的四位成員，他們對於手錶品牌的喜好分別為何。

【懶人包】一個圖輯看清幾位英國王室成員的最愛手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）

英女王絕對是王室成員中擁有最多錶且手錶也最名貴的指標人物，女王向來對百達翡麗（PATEK PHILIPPE）的手錶情有獨鍾，過去常看到她佩戴該品牌的手錶出席公開活動，甚至這些錶貴重到PP還曾向女王借錶展出，如2015年的百達翡麗鐘錶藝術大展就有女王的手錶參與展出。

在女王的收藏中還有一款積家（Jaeger-LeCoultre）的Calibre 101手錶深得她喜愛，這款錶擁有錶壇最小型的機芯，可能是因為小巧的外型非常得女王的眼緣，所以她常在一些重要典禮上佩戴這款積家袖珍珠寶傑作。女王的錶多到她偶爾會把自己收藏的心頭好作為禮物送給她重視的人，像是當王儲查理斯與戴安娜王妃（Princess Diana）結婚時，他們便從女王那收到了江詩丹頓手錶這份大禮。

以下列出女王歷年佩戴機率最高的幾款錶：PATEK PHILIPPE Golden Ellipse、PATEK PHILIPPE 4975/1G、JAEGER-LECOULTRE Caliber 101、VACHERON CONSTANTIN、OMEGA Ladymatic。

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王儲查理斯（Prince Charles）

受到女王的薰陶，王儲查理斯對於高級手錶的喜好也是從小就開始培養起，他對幾個品牌特別有好感，例如寶璣（Breguet）或卡地亞（Cartier），可是他也很喜歡嘗試不同品牌的錶，例如他在哈里王子的婚宴中便是改戴帕瑪強尼（Parmigiani）的手錶，這幾年他還滿常戴這款錶的。

不過要說王儲查理斯最喜歡的品牌，那就一定會是寶璣了，王儲查理斯不僅收藏了許多寶璣手錶，品牌甚至也還幫他打造過專屬個人的訂製錶。以下為王儲查理斯上手機率最高的幾款錶：BREGUET訂製錶、CARTIER Santos、PATEK PHILIPPE Calatrava 3445、HAMILTON RAF Pilot’s Chronograph、PARMIGIANI Toric 18K金計時碼錶。

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威廉王子（Prince William）

相較於他的父親與祖母對手錶廣泛的喜好，威廉王子對手錶的態度更偏向從一而終，他只選擇收藏少數幾款對自己意義重大的錶，其中最廣為人知的就是歐米茄（OMEGA）的Seamaster Professional 300m了，這款錶一路陪伴著威廉王子經歷人生的各種重要時刻，包括他與凱特王妃結婚時手上也是戴這隻錶，之所以如此非這款錶不戴的原因是因為這是戴安娜王妃生前送給威廉王子的禮物，手錶蘊含的心意可以讓威廉王子與母親在不同世界中仍維持強烈羈絆，所以他不追求其他更名貴的手錶，只要有這隻錶對他來說已經足夠，那可能也是世上最無可取代的收藏。

凱特王妃（Kate Middleton）

凱特王妃是許多人眼中的時尚品味教科書，她對於手錶的態度也是重質不重量，而且偏好一些經典雋永的設計——如同她的衣著也不以花俏大膽著稱一般。凱特王妃最常戴的錶是威廉王子送給她的33mm卡地亞藍氣球手錶，這款錶總是與王妃手上的藍寶石婚戒互相輝映，成為王妃外出時的兩大標準配備。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：英國女王、威廉王子、凱特王妃等王室成員最愛手錶大揭祕】