慕尼黑奧運慘案50周年　德國與以色列遇難者家屬達成賠償協議

德國政府8月31日表示，與1972年慕尼黑奧運慘案11名被殺以色列選手的家屬達成賠償協議，為爭議多時的糾紛劃上句號。



美聯社報道，德國總理朔爾茨（Olad Scholz）的發言人稱，政府就悼念慕尼黑慘案50周年的整體概念取得共識表示歡迎，指有關內容包括由德國及以色列歷史學家重新評價事件、根據法律公開檔案、在紀念儀式框架內的政治責任分類和承擔等。

德新社（dpa）等傳媒指，德國政府向遇難者家屬的賠償由原本的1000萬歐元，加碼至大約2800萬歐元，當中聯邦政府負責2250萬歐元，巴伐利亞州（Bavaria）及慕尼黑市政府則各自支付500萬歐元及50萬歐元。

德國及以色列政府發表聯合聲明，稱對事件發生50周年前夕就歷史責任及賠償等取得共識表示歡迎，指協議雖然無法撫平所有傷痛，但德國為此承認責任和理解遇難者及家屬的苦痛。

慕尼黑慘案發生在1972年9月5日，巴勒斯坦武裝組織黑色九月（Black September）突襲慕尼黑奧運選手村，殺害2名以色列選手，並挾持另外9名代表，要求以色列釋放巴勒斯坦囚犯及兩名在西德監獄囚禁的左翼極端份子。

德國政府派員營救失敗，導致所有人質喪生，另外有一名西德警員殉職。柏林方面之後兩度向遇難者家屬賠償，對方早前批評德國政府開出的賠償金額太低，因此揚言杯葛下周一的悼念活動。