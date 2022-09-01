戴安娜逝世25周年　悼念者聚集巴黎車禍現場與倫敦肯辛頓宮致敬

英國黛安娜王妃（Princess Diana）在25年前的今天8月31日在法國巴黎出車禍逝世。悼念者這天聚集在她當年發生車禍喪生的地點獻上鮮花並留下記念她的卡片。英國倫敦的肯辛頓宮附近也有民眾前來悼念。



根據英媒，民眾31日在巴黎阿爾瑪橋（Alma bridge/Pont de l'Alma）隧道上方的自由火炬（Flame of Liberty）紀念碑周圍，放置照片及鮮花，記念已故的黛妃。

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▼英國肯辛頓宮外也有不少人悼念戴妃▼

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黛安娜1997年8月31日在阿爾瑪橋隧道遭狗仔隊跟蹤，隨後發生車禍身亡。

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