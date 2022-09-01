巴基斯坦水災逾千人死　衛星圖顯示出現100公里闊巨大「湖泊」

巴基斯坦面臨空前水災，從6月中旬至今已造成1,162人死亡、3,554人受傷并影響3,300萬人。一張8月28日拍攝到的衛星圖像顯示，印度河（Indus River）暴漲、河水溢出，在南部信德省（Sindh）部分地區形成一個100公里闊的巨大內陸湖泊。



根據美國太空總署（NASA）MODIS衛星感應器拍得的衛星照片，信德省大片地區浸在水中，在中央有一個深藍色區塊，顯示印度河滿溢並淹沒的地區達約100公里闊，原本是農田的地方如今成為巨大內陸湖泊。

▼巴基斯坦的農田變成巨大的內陸湖泊▼

缺乾淨食水 憂爆疾病

英國《衛報》引述31日引述多名衞生官員警告，嚴重洪水導致數百萬人流離失所後，巴基斯坦可能大規模爆發疾病。

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報道指，連續數月下大雨導致人們受困且無法獲得乾淨食水後，腹瀉和瘧疾病例有所增加。他們被迫喝洪水之際，除腹瀉和瘧疾外，當地還有痢疾和霍亂的風險 。

巴基斯坦水援助組織（WaterAid Pakistan）總監汗（Arif Jabbar Khan）表示，許多家庭正住在潰堤的運河河流岸邊、由竹子和塑料製成的小屋裏，他們只能一直喝洪水，因為別無選擇。

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