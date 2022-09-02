卓慧思對華態度強硬　視中國為威脅　就任首相中英關係急劇惡化？

英國執政保守黨9月5日選出新黨魁，接替約翰遜（Boris Johnson）成為新首相。現任外相卓慧思（Liz Truss）一度表示，有意調整英國外交政策，把中國定性為「迫切威脅」，與俄羅斯相當。這將預示卓慧斯擔任首相後，中英關係會進一步惡化。



英國在2021年發布的《國防、安全及外交政策綜合評估》，把中國列為「系统性競爭對手」（Systemic competitor）。不過在近日英國《泰晤士報》報道，卓慧思有意在就任首相後，檢視相關政策，並把中國提升為「迫切威脅」（Acute threat），與俄羅斯相當。

圖為8月16日，英國貝爾法斯特一個街上，畫着英國黨魁選舉最後兩強的對決。（AP）

這會意味英國將視中國為直接威脅，報道指這或代表英國會切斷與中國的經濟聯繫，如同今天英國與俄羅斯幾乎脫離所有關係。有擔憂指卓慧思是否願意冒險走到這一步。

卓慧思在擔任外相後，對中國採取強硬態度，包括以「種族滅絕」形容中國在新疆針對維吾爾族的政策，批評中國威嚇及加劇台海局勢，以致在最近6月時建議英國應「汲取在烏克蘭的教訓」，「協助台灣武裝以應付中國大陸的入侵」。

對中政策已成為這次保守黨黨魁選舉的一個議題，中國《環球時報》曾刊登諷刺漫畫，批評這次選舉是在「鬥誰罵中國罵得最大聲」，把自身國內的通脹和全球能源危機置之不理。

圖為中國環球時報的諷刺漫畫，指英國保守黨黨魁選舉是罵中國大賽。（AP）

英媒有評論質疑，在美國對中國還停留在「系统性競爭對手」的時候，英國此時跑得更前是否合適。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱中國是「對國際秩序的長期挑戰」，將「威脅」一詞保留給莫斯科而不是北京。

中國是第二大的經濟體，也是英國第三大的出口貿易國，與中國脫鉤並不是容易的事。即管美國近日已正採取類似脫鉤的措施，但仍保持着與中國緊密溝通及貿易關係，英國若把中國升級為與俄羅斯相同的威脅，那付出的成本將會更大。以英國今天通貨膨脹及能源短缺的情況，與中國脫鉤無可避免會令情況進一步惡化。

《政客》（Politico）評論指不論是卓慧思還是辛偉誠（Rishi Sunak），都應學習美國管理對華的關係：「美國人說話強硬，但背後卻與中國有大量的溝通渠道和接觸。」《旁觀者》（The Spectator）評論指卓慧思的外交政策欠缺建設及戰略性，似乎更具表演性質而非具有實質考量。