巴基斯坦水災｜降雨量多10倍　30%土地被淹浸　表明擬向富國索償

巴基斯坦洪患，今年雨季降雨量，比往年多出10倍，預估重建需要花幾年時間，可能要上百億美金。巴基斯坦除了請求國際援助，也再次提出，今年嚴重水患是全球暖化的後果，希望排碳大國出錢賠償受災國家。



拄著拐杖的老爺爺差點就被水沖走，另一邊，災民雙手雙腳，緊緊抓著兩架梯子搭的橋，下方就是洪水急流，場面相當驚險。巴基斯坦今年6月以來，雨季降雨量超出往年10倍，超過三成國土淹在水裡，死亡數字已經突破1200人。

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災民：「我們差點被淹死最後逃到了這裡，當水位一直升高的時候，小一點的孩子們差點就被沖走。」災民回憶死裡逃生，這一家人現在住臨時帳篷，但危機還沒解除，因為放眼望去，不但洪水沒退，又缺乾淨飲用水，傳染和衛生疾病蠢蠢欲動。

國際關懷協會巴基斯坦代表Adil Sheraz：「有些地區已經聽說，出現腹瀉的人數上升，另外也會有更多，蚊子相關疾病散播，包括瘧疾或是登革熱。」從三月拍的衛星照片，和8月底互相比較，就可以看到，好幾座城鎮聚落，都變成汪洋一片。這直接影響了巴基斯坦農牧業，牛隻屍體淹在水中。小山羊也奄奄一息。

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農民：「我們現在站的這片區域，本來有一大片桃子和柿子樹，一路延伸到河谷那邊，但現在只剩下滿滿的石子泥土。」稻米農作被土石全壓壞，不只農民心好痛，民眾也叫苦連天，因為水患加劇通膨，巴基斯坦最新公布8月消費者物價指數，年增27.3%，創40多年新高。

蔬果攤商：「洪水過後市場供應跟不上，價格相當高，很多人都買不起（蔬菜）了。」連蔬菜都買不起，超過6百萬人急需糧食援助，物資卡車一來，災民蜂擁而上。包括土耳其、阿拉伯聯合大公國，還有中國大陸，都空運送物資。

中國大陸外交部發言人汪文斌：「中方將根據巴方需要，進一步向巴基斯坦兄弟伸出援手，患難見真情烈火煉真金。」美國也承諾，提供巴基斯坦3000萬美元。大國捐錢捐物資，只是在巴基斯坦眼裡，正是這些國家排出大量溫室氣體，釀成世紀水患。

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巴基斯坦氣象局專家Sardar Sarfaraz：「三到六月溫度過高，熱空氣形成了低氣壓，讓季風帶持續偏南，這就是為什麼巴基斯坦南部，會降下更多雨量。」

巴基斯坦排碳佔全球1%，卻是極端氣候風險前8高的國家。

巴基斯坦聯合國代表Munir Akram：「不該是幾乎沒排什麼碳的，發展中國家來承擔過去150年，工業化國家所作所為帶來的苦果因此我們認為，應該要有一個賠償機制。」

賠償機制，不是新的提議，去年COP26氣候峰會，就有討論排碳大國，該不該支付氣候災損，當時包括美國在內富有國家，已經反對賠償。誰該為暖化災難負責任，依然爭論不休。

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