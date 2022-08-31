美網｜22歲加拿大女將踩贊助商設計太差　背後一個原因要換衫

前美網冠軍加拿大女將安捷絲古（Bianca Andreescu，台譯安德絲古），周二（30日）在美網首圈登場即成為話題，事緣她坦率地向裁判表示，身上球衣設計「太爛」需要更換，完全不給贊助商面子的對話內容更被轉播鏡頭拍下。



22歲的安捷絲古曾在2019年美網決賽，擊敗細威莎蓮娜威廉絲（Serena Williams，台譯小威）封后，贏下個人生涯首個大滿貫冠軍。今日她在以6：0、3：6、6：1擊敗法國華裔新星陳哈莫妮（Harmony Tan，台譯譚恩）之戰中，一向直率的她竟公開說贊助商「壞話」。

安捷絲古在熱身後要求更換球衣。（影片截圖）

安捷絲古穿上藍色為主的戰衣登場，微風不停吹着她的裙子，也許是影響了她靈活地發球和擊球的能力，因此她在熱身結束時，走近與裁判商討「洗手間暫停」（Toilet Break）時間——確保她在這次更衣不計入比賽的「洗手間暫停」時間。

她向裁判請求更衣：「這可以不要算上廁所次數嗎？這不是我的錯，這是Nike的錯，這件衣服太差。」主裁判同意了，她也換成另一套上衣和短褲回到球場。可是她的「投訴」已被轉播鏡頭拍下。

安捷絲古不諱言向裁判表示裙子設計「Too bad」（太差）。（影片截圖）

安捷絲古換上另一套服裝。（美聯社）

賽後，安捷絲古為自己的「措辭選擇」道歉。

她坦言因服裝「在一些正手上困擾」，「我只是覺得它（裙擺）會飄上來，但我並沒有不尊重的意思。我只是想說服主裁判不要扣掉我上廁所的次數，我們每個人只有兩次。我絕對可以使用不同的字眼，所以我向任何感到不受尊重的人道歉。我愛Nike，我希望可以與他們終身合作。」

bibi ended nike kit designers💀💀 pic.twitter.com/cjBqbAQRzH — nabald | 22💜 (@andys_murray) August 29, 2022

安捷絲古在2019年決賽爆冷以直落2盤擊敗細威，令後者挑戰大滿貫紀錄之路受阻。當年19歲的安捷絲古首次打入美網正賽就成為「超級黑馬」，去年底她曾因心理健康而暫時休戰一段時間，她在今屆美網已不是種子球手。她明日將在次圈對15號種子、巴西球手Beatriz Maia，再爭晉級。