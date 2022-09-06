卓慧思當選英國首相　對華立場更強硬　中英關係料進一步轉差

英國外相卓慧思（Liz Truss）贏得執政保守黨投票成為黨魁，將接任約翰遜（Boris Johnson）成為新首相。她的強硬對華立場可能會讓中英關係進一步轉差，加劇多年升級的緊張局勢。



能源價格飆升、國內經濟挑戰雖然一直是在過去的8個多星期選舉論戰中的最重要話題，但不論是卓慧思還是對手辛偉誠（Rishi Sunak），都同時對中國表現出強硬立場，反映這會是保守黨外交政策的共識。

英國媒體早前報道，卓慧思將在上任後，將承認中國在新疆針對維吾爾少數民族實行「種族滅絕」，甚至提升對中國認識為「迫切威脅」，比美國走得更遠。

圖為9月5日，北愛爾蘭貝爾法斯特街頭一幅壁畫，描繪卓慧思在擂台上打贏對手辛偉誠。（AP）

自北京鎮壓香港民主派人士、疫情以及對俄羅斯入侵的矛盾態度以來，英國人對北京的信任一直在下降。據智庫英國外交政策集團（British Foreign Policy Group）在俄羅斯入侵前進行的年度調查，中國崛起被認為是英國公眾的第三大安全威脅，僅次於氣候變化和恐怖主義，接近一半的受訪者認為俄羅斯和中國是同樣危險的競爭對手。

但面對國內的生活成本，分析人士懷疑她在擔任首相後能否保持強硬。俄烏戰爭導至能源價格飆升，英國通貨膨脹率處於40年來的最高水平，截至7月的12個月內已達到10%以上，英格蘭銀行預測今年可能達到13%。

倫敦國王學院歐洲政治和外交事務教授梅農（Anand Menon）表示，所有首相都必須意識到，要在外表強硬與貿易之間取得平衡。

「在生活成本危機前，首相需要盡能力保持國家經濟運轉。中斷與中國的貿易不是好方法。」

圖為9月3日，在中國北京舉行的國際服務貿易交易會。（AP）

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員伯威爾（Frances Burwell）則表示，提升中國威脅等級無須改變可以出口到中國的東西，或影響對中國投資在經濟中發揮的作用。

卓慧思呼籲建立一個「自由網絡」以促進與「志同道合的國家」合作抗衡北京與莫斯科。但伯威爾表示，在烏克蘭戰爭前中國和亞洲事務優先次序可能會下降。伯威爾認為烏克蘭才是英國成為首要的外交政策重點，同時若沒有強勁的經濟，英國作為合作夥伴的實力將被削弱，限制其處理外交和國防政策問題上的能力。