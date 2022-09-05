卓慧思拜相｜辛偉誠約翰遜表支持　歐盟德國冀與新任英國首相合作

英國議會下院保守黨議員團體「1922委員會」9月5日宣布，執政黨保守黨黨員投票結果顯示，現年47歲的外交大臣卓慧思（Liz Truss，特拉斯）擊敗競爭對手、前財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克），當選保守黨新黨魁。



1922委員會（1922 committee）主席布雷迪（Graham Brady）5日宣布，卓慧思以81,326票當選英國新任首相，辛偉誠以60,399票落敗。

辛偉誠在她當選後表示，「我們現在團結起來支持新任首相是對的，她將帶領國家度過困難時期。」

仍是英國看守首相的約翰遜（Boris Johnson）稱她的勝利是決定性的：「我知道卓慧思有正確的計劃來應對生活成本危機、團結保守黨、完成繼續團結和提升我們國家的偉大工作。」他說，現在是所有保守派100%支持她的時候了。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱，將充分尊重（脫歐）協議，期待與英國新任首相卓慧思建立建設性的關係。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在Twitter上祝賀她「完成新任務」，並表示期待在充滿挑戰的時代與她合作。

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英國首相卓慧思：圖為2022年9月5日，卓慧思在倫敦伊利沙伯二世女王中心發表勝選宣言後，一臉笑容的抵達位於國會的保守黨總部。 （AP）

根據日程，卓慧思6日覲見女王伊利沙伯二世，接受女王授權組建新一屆內閣，正式就任英國首相。她將成為繼戴卓爾夫人、文翠珊之後英國歷史上第三位女首相。

特拉斯畢業於牛津大學，曾供職於能源和電訊行業。她2010年當選保守黨下院議員，2012年起在政府部門供職，曾任國際貿易大臣兼貿易委員會主席、婦女和平等事務大臣，2021年9月，她出任外交大臣。