卓慧思當選英國首相 馬克龍莫迪等多國領導人祝賀
英國保守黨9月5日宣布外相臣卓慧思（Liz Truss，特拉斯）當選黨魁，成為英國新首相。包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在內多國領導人祝賀她當選。
馬克龍在Twitter推文稱，英國人民是他們的朋友，英國也是其盟友，「讓我們繼續共同努力捍衛我們的共同利益。」
Congratulations to Liz Truss on her election. The British people are our friends, the British nation is our ally. Let us continue working together to defend our shared interests.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 5, 2022
莫迪祝卓慧思一切順利，又稱有信心在卓慧思的領導下，印度與英國的全面戰略夥伴關係未來會進一步加強。
Congratulations @trussliz for being chosen to be the next PM of the UK. Confident that under your leadership, the India-UK Comprehensive Strategic Partnership will be further strengthened. Wish you the very best for your new role and responsibilities.— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2022
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱，將充分尊重（脫歐）協議，期待與英國新任首相卓慧思建立建設性的關係。
德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在Twitter上祝賀她「完成新任務」，並表示期待在充滿挑戰的時代與她合作。
英俄因俄烏戰爭關係進一步變差。在選舉結果出爐前克里姆林宮發言人佩斯科夫被問及，莫斯科是否預期英俄關係會有轉變。他稱：「我不想說情況可能變糟，因難以想像更糟的情況。」
他稱，不論是辛偉誠或是卓慧思都有發表反俄言論、威脅對俄進一步制裁，俄方不認為能夠抱持任何正面的期待。
當他被問及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）會否對英國新首相拍發賀電時，他僅說且讓俄羅斯對新英揆人選拭目以待。
英國保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）5日宣布，卓慧思以81,326票當選英國新任首相，其競爭對手、前財相辛偉誠（Rishi Sunak）以60,399票落敗。