卓慧思當選英國首相　馬克龍莫迪等多國領導人祝賀

英國保守黨9月5日宣布外相臣卓慧思（Liz Truss，特拉斯）當選黨魁，成為英國新首相。包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在內多國領導人祝賀她當選。



馬克龍在Twitter推文稱，英國人民是他們的朋友，英國也是其盟友，「讓我們繼續共同努力捍衛我們的共同利益。」

Congratulations to Liz Truss on her election. The British people are our friends, the British nation is our ally. Let us continue working together to defend our shared interests. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 5, 2022

莫迪祝卓慧思一切順利，又稱有信心在卓慧思的領導下，印度與英國的全面戰略夥伴關係未來會進一步加強。

Congratulations @trussliz for being chosen to be the next PM of the UK. Confident that under your leadership, the India-UK Comprehensive Strategic Partnership will be further strengthened. Wish you the very best for your new role and responsibilities. — Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2022

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱，將充分尊重（脫歐）協議，期待與英國新任首相卓慧思建立建設性的關係。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在Twitter上祝賀她「完成新任務」，並表示期待在充滿挑戰的時代與她合作。

英俄因俄烏戰爭關係進一步變差。在選舉結果出爐前克里姆林宮發言人佩斯科夫被問及，莫斯科是否預期英俄關係會有轉變。他稱：「我不想說情況可能變糟，因難以想像更糟的情況。」

英國首相卓慧思：圖為2022年9月5日星期一，卓慧思（左）和 辛偉誠抵達倫敦伊利沙伯二世女王中心，等待公布保守黨黨魁競選的結果。從照片看來，她神情輕鬆。（AP）

他稱，不論是辛偉誠或是卓慧思都有發表反俄言論、威脅對俄進一步制裁，俄方不認為能夠抱持任何正面的期待。

當他被問及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）會否對英國新首相拍發賀電時，他僅說且讓俄羅斯對新英揆人選拭目以待。

英國保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）5日宣布，卓慧思以81,326票當選英國新任首相，其競爭對手、前財相辛偉誠（Rishi Sunak）以60,399票落敗。