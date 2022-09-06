卓慧思勝選得票率僅57％　黨內授權不足　施政面臨掣肘

英國外相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）與前財相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）的英國首相寶座之爭9月5日晚揭盅。卓慧思以81,326票當選英國新任首相，辛偉誠以60,399票落敗。



她將是帶領英國走出經濟衰退、通脹、生活成本及能源危機的舵手，約翰遜時期英國成為支持烏克蘭對抗俄羅斯的先頭部隊，今後這個政策將如何走下去，以及如果緩解這對英國經濟民生的影響，都是令人頭痛的問題。有聲音認為，她上任後已無「蜜月期」。

她5日晚發表勝選演說時稱，將提出有關減稅和促進經濟增長的「大膽方案」，還將解決能源危機等問題。

除了上述問題，卓慧思還還面對來自黨內的壓力。

英國首相卓慧思：圖為她2022年9月5日當選保守黨黨魁後，前往保守黨總部，獲黨主席史蒂芬森（Andrew Stephenson）歡迎。（AP）

根據2001年以來的保守黨制度，當黨魁候選人被篩選至最後兩位之後，最終人選將交由保守黨「黨員普選」決定。

值得留意的是，勝出的卓慧思得票率為57%，辛偉誠得票率43%，這差距雖然明顯，卻是2001年來兩名候選人差距最窄的一次。

快將成為英國前首相的約翰遜（Boris Johnson）2019年以得票率66%勝出（與對手相差32個百分點）、卡梅倫（David Cameron）2005年則以68%拜相，拋離對手36個百分點。

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議員票和黨員票

卓慧思是2001年來第一位未能贏得多數議員票的黨魁，也成為2001年來第一位議員支持度最低的保守黨黨魁。

約翰遜和卡梅倫在黨魁選舉中，都是同時贏得最多議員票及黨員票者。惟是次選舉中，辛偉誠則成為2001年來，第一位雖贏得最多議員票，但未能贏得最多黨員票的候選人。

2001年的保守黨黨魁選舉中，祁淦禮（Ken Clarke）獲得最多議員票，但在黨員票上輸給施志安（Iain Duncan Smith）。

不論從哪個角度看，是次選舉結果都已反映卓慧思在黨內所得授權偏低，以及她須努力修補一個嚴重分裂，而且在民意調查中落後的執政黨。此外，這個情況或令她未來在施政方面面對掣肘。

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