卓慧思發表首相就職演講　提3大施政方針｜全文

卓慧思（Liz Truss）9月6日獲英女王正式任命，成為英國首相。她就職後發表演說，稱會推行「大膽的計劃」改革英國，並提出3大施政方針，包括處理經濟、能源危機及國民醫療問題。



以下是卓慧思9月6日的就職演講全文：

下午好，

我剛剛接受了女王陛下親切的邀請，組建新政府。

讓我向我的前任致敬。

約翰遜（Boris Johnson）任內政績包括英國脫歐、實行新型冠狀病毒肺炎疫苗接種計劃，並支持烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略。

歷史將把他視為一個影響非常深遠的首相。

我很榮幸在我們國家的關鍵時刻承擔這一責任。

英國之所以偉大，是因為我們對自由、企業和公平競爭的基本信念。

我們的人民一次又一次地表現出堅韌不拔、勇氣和決心。

我們現在面臨着由俄羅斯在烏克蘭發動駭人聽聞的戰爭，以及新冠肺炎所引發的嚴重全球不利因素。

現在是解決阻礙英國發展的問題的時候了。

我們需要更快地建設道路、房屋和寬頻。

我們需要在我們國家的每一個城鎮和城市進行更多的投資和大量的工作。

我們需要減輕家庭負擔，幫助人們繼續生活。

我知道我們有能力應對這些挑戰。

當然，這並不容易。但我們可以做到。

我們將把英國變成一個有抱負的國家……擁有高薪工作、安全的街道以及每個地方的每個人都擁有他們應得的機會。

我今天會採取行動，每天都採取行動，以實現它。

與我們的盟友團結一致，我們將在全球捍衛自由和民主——認識到如果沒有國外安全，我們就不可能在國內獲得安全。

作為首相，我將追求三個早期（需要處理）的優先事項。

首先，我會讓英國重新運轉起來。

我有一個大膽的計劃，通過減稅和改革來發展經濟。

我將減稅以獎勵辛勤工作的人，並促進以商業為主導的增長和投資。

我將在我的使命中推動改革，讓英國運轉、建設和發展。

我們將全力以赴，以確保人們不會面臨負擔不起的能源帳單，我們還將確保我們正在建設醫院、學校、道路和寬頻。

其次，我將親自處理普京發動戰爭造成的能源危機。

本週我將採取行動，處理能源帳單（問題）並確保我們未來的能源供應。

第三，我將確保人們能夠獲得醫生的預約和他們需要的英國國民保健署（NHS）服務。我們將把我們的衛生服務打下堅實的基礎。

通過實現經濟、能源和國民醫療問題，我們將使我們的國家走上長期成功的道路。

我們不應該被我們面臨的挑戰嚇倒。

即使風暴再猛烈，我知道英國人民可以更加強大。

我們的國家是由把事情做好的人建立起來的。

我們擁有巨大的人才儲備、能量儲備和決心。

我相信，我們可以一起：

乘風破浪，

我們可以重建我們的經濟，

我知道我們可以成為現代輝煌的英國。

這是我們為所有人和子孫後代確保機會和繁榮的重要使命。我決心兌現這些承諾。謝謝。